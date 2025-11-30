Advertisement

رياضة

بعد أسابيع من "التوتر"… ريال مدريد يطوي الأزمة قبل مواجهة جيرونا

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:00
عاد الاستقرار إلى غرفة ملابس ريال مدريد بعد أسابيع من التوتر التي مرّ بها المدرب الإسباني تشابي ألونسو نتيجة تراجع النتائج وحدوث انقسام داخل الفريق حول أسلوب عمله.
وبحسب تقارير إسبانية، فقد برز خلاف بين عدد من النجوم حول منهجية ألونسو، إذ سرت معلومات عن رفض كلٍّ من فينيسيوس جونيور، رودريغو، جود بيلينغهام وفيدي فالفيردي لطريقة إدارته. في المقابل، كان هناك من يتمسك بدعمه منذ البداية، أبرزهم كيليان مبابي، دين هويسن، أوريلين تشواميني وأردا غولر.

لكن التطورات الأخيرة غيّرت المشهد تمامًا، بعدما برزت أربعة أسماء أعلنت تأييدها الكامل لألونسو، ثلاثة منها متوقعة، والرابع مفاجئ:
كيليان مبابي، إدواردو كامافينغا، أوريلين تشواميني، وفيدي فالفيردي الذي انقلب موقفه من الضدّ إلى المؤيّد.

وتوضح المصادر أن هذا الانفراج جاء بعد الرسالة الواضحة التي وجّهها رئيس النادي فلورنتينو بيريز مؤكدًا دعمه الكامل للمدرب ولفريقه. كما بادر ألونسو إلى عقد اجتماعات فردية مع اللاعبين، للاستماع إلى آرائهم وشرح رؤيته الفنية، ما أسهم في امتصاص الاحتقان واستعادة الانسجام.

ويستعد ريال مدريد اليوم لمواجهة جيرونا في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني على ملعب "مونتيليفي"، في وقت تراجع فيه الفريق إلى المركز الثاني بعد تصدّر برشلونة إثر فوزه على ديبورتيفو ألافيس.
