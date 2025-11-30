بعد أسابيع من "التوتر"… ريال مدريد يطوي الأزمة قبل مواجهة جيرونا

Advertisement

عاد الاستقرار إلى غرفة ملابس بعد أسابيع من التوتر التي مرّ بها المدرب الإسباني ألونسو نتيجة تراجع النتائج وحدوث انقسام داخل الفريق حول أسلوب عمله.وبحسب تقارير إسبانية، فقد برز خلاف بين عدد من النجوم حول منهجية ألونسو، إذ سرت معلومات عن رفض كلٍّ من فينيسيوس جونيور، رودريغو، جود بيلينغهام وفيدي فالفيردي لطريقة إدارته. في المقابل، كان هناك من يتمسك بدعمه منذ البداية، أبرزهم كيليان مبابي، دين هويسن، أوريلين تشواميني وأردا غولر.لكن التطورات الأخيرة غيّرت المشهد تمامًا، بعدما برزت أربعة أسماء أعلنت تأييدها الكامل لألونسو، ثلاثة منها متوقعة، والرابع مفاجئ:كيليان مبابي، إدواردو كامافينغا، أوريلين تشواميني، وفيدي فالفيردي الذي انقلب موقفه من الضدّ إلى المؤيّد.وتوضح المصادر أن هذا الانفراج جاء بعد الرسالة الواضحة التي وجّهها رئيس النادي فلورنتينو بيريز مؤكدًا دعمه الكامل للمدرب ولفريقه. كما ألونسو إلى عقد اجتماعات فردية مع اللاعبين، للاستماع إلى آرائهم وشرح رؤيته الفنية، ما أسهم في امتصاص الاحتقان واستعادة الانسجام.ويستعد اليوم لمواجهة جيرونا في الجولة الرابعة عشرة من على ملعب "مونتيليفي"، في وقت تراجع فيه الفريق إلى المركز الثاني بعد تصدّر إثر فوزه على ديبورتيفو ألافيس.