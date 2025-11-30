18
رياضة
تاريخ كأس العرب: منتخبات تصعد وأخرى تكتفي بلقب واحد
Lebanon 24
30-11-2025
|
11:00
شهدت بطولة كأس العرب للمنتخبات تاريخًا طويلًا من المنافسة القوية رغم فترات التوقف وعدم الانتظام، قبل أن تعود إلى الواجهة بقوة في نسخة قطر 2021 تحت إشراف الفيفا، ما أعاد تسليط الضوء على سجل الأبطال وتنوّع القوى الكروية العربية.
ومنذ انطلاق النسخة الأولى عام 1963 حتى بطولة 2021، توّجت ستة منتخبات فقط بالكأس:
العراق
،
السعودية
،
تونس
، مصر،
المغرب
والجزائر.
ويبقى المنتخب
العراقي
الأكثر تتويجًا في تاريخ المسابقة، برصيد أربعة ألقاب جاءت في أعوام:
1964 (الكويت)
1966 (العراق)
1985 (السعودية)
1988 (الأردن)
وتأتي السعودية في المركز الثاني بلقبين:
1998 (قطر)
2002 (الكويت)
أما المنتخبات التي رفعت الكأس مرة واحدة فهي:
تونس – بطلة النسخة الافتتاحية عام 1963 في
لبنان
مصر – بطلة 1992 في
سوريا
المغرب – بطلة 2012 في السعودية
الجزائر – بطلة 2021 بعد فوزها على تونس في
الدوحة
وبذلك يبقى سجل البطولة شاهدًا على تغيّر موازين القوى العربية عبر العقود، وعلى حضور منتخبات عريقة صنعت تاريخ كأس العرب.
