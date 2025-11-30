لاعب الجودو الروسي أداميان يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة "غراند سلام"

نجح بطل العالم في الجودو، الروسي أرمان أداميان، في إحراز الميدالية الذهبية في بطولة "الغراند سلام" للجودو، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

Advertisement

في النزال النهائي لوزن تحت 100 كغم يوم الأحد، تمكن أداميان من الفوز على مواطنه إيدار بيفوف، الذي اكتفى بالميدالية الفضية.وذهبت الميداليتان البرونزيتان في هذا الوزن لكل من الإسباني نيكولوز شيرازيشفيلي والبرازيلي ليوناردو غونسالفيس.وفي نهائي وزن فوق 100 كغم اكتفى الروسي تامرلان باشاييف، الحائز برونزية الأولمبياد وبطل ، بالميدالية الفضية إثر خسارته أمام غونتشيغسورين باتخوياغ من منغوليا.ويأتي هذا الإنجاز الروسي بعد قرار مهم أصدرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو الخميس الماضي، والذي أعاد للمصارعين حقهم في المنافسة في البطولات الدولية تحت الوطني لبلادهم، ومع عزف النشيد والرمزية الروسية.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوصت في فبراير 2022 بإبعاد الرياضيين الروس عن البطولات الدولية، وفرضت معظم الاتحادات تلك القيود.وفيما بعد، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بتخفيف والسماح للروس بالمشاركة بصفة محايدة. (روسيا اليوم)