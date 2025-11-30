Advertisement

رياضة

إنجاز سعودي جديد في الكاراتيه

Lebanon 24
30-11-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1449060-639001361056215938.jpg
Doc-P-1449060-639001361056215938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطف لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سند سفياني الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه 2025 المقامة في القاهرة، بعد أداء لافت في منافسات وزن تحت 84 كغ، ليؤكد مرة أخرى مكانته أحد أبرز الوجوه الصاعدة في اللعبة.
Advertisement

وبدأ سفياني مشواره متقدماً خطوة بخطوة نحو الأدوار الحاسمة قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام التشيلي رودريغو على الميدالية البرونزية في نزال اتسم بالندية والإثارة حتى لحظاته الأخيرة، وتمكن البطل السعودي من حسم المواجهة ليكتب اسمه ضمن المتوجين في أكبر محفل عالمي للكاراتيه.

ويعد هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة سفياني، وتصاعد حضور المنتخب السعودي للكاراتيه في البطولات الدولية، حيث يواصل اللاعبون السعوديون حصد الميداليات وتقديم مستويات مذهلة.

إنجاز سفياني في القاهرة كان رسالة بأن الموهبة السعودية قادرة على المنافسة عالمياً، وأن المستقبل يحمل الكثير لهذا البطل الصاعد وللرياضة السعودية في لعبة الكاراتيه. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
إنجاز نسائي جديد.. كارلا نصار بطلة لبنان للإسكواش
lebanon 24
01/12/2025 09:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز لبناني جديد: حصد جائزتين عالميتين في القانون والتكنولوجيا المالية
lebanon 24
01/12/2025 09:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إليسا وإنجاز جديد
lebanon 24
01/12/2025 09:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
lebanon 24
01/12/2025 09:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

بطولة العالم

المستقبل

السعودية

القاهرة

رودريغو

السعود

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-12-01
00:13 | 2025-12-01
16:11 | 2025-11-30
13:00 | 2025-11-30
11:00 | 2025-11-30
09:00 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24