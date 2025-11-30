إنجاز سعودي جديد في الكاراتيه

Advertisement

خطف لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سند سفياني الميدالية البرونزية في للكاراتيه 2025 المقامة في ، بعد أداء لافت في منافسات وزن تحت 84 كغ، ليؤكد مرة أخرى مكانته أحد أبرز الوجوه الصاعدة في اللعبة.وبدأ سفياني مشواره متقدماً خطوة بخطوة نحو الأدوار الحاسمة قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام التشيلي على الميدالية البرونزية في نزال اتسم بالندية والإثارة حتى لحظاته الأخيرة، وتمكن البطل السعودي من حسم المواجهة ليكتب اسمه ضمن المتوجين في أكبر محفل عالمي للكاراتيه.ويعد هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة سفياني، وتصاعد حضور المنتخب السعودي للكاراتيه في البطولات الدولية، حيث يواصل اللاعبون السعوديون حصد الميداليات وتقديم مستويات مذهلة.إنجاز سفياني في القاهرة كان رسالة بأن الموهبة قادرة على المنافسة عالمياً، وأن يحمل الكثير لهذا البطل الصاعد وللرياضة السعودية في لعبة الكاراتيه. (الشرق الأوسط)