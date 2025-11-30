19
رياضة
بحضور رئيس "فيبا"… قطر تتفوق على لبنان في مواجهة نارية
Lebanon 24
30-11-2025
|
16:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخفق منتخب
لبنان
في كرة السلة في تجديد فوزه على منتخب قطر، وخسر أمامه بفارق ثلاث نقاط 83 - 86. (الأشواط 16 - 8، 38 - 35، 55 - 60، 83 - 86)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع
نهاد
نوفل بزوق مكايل، في المرحلة الثانية من النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها قطر سنة 2027.
Advertisement
وحضر المباراة جمهور غفير تقدمه رئيس
الاتحاد الدولي
لكرة السلة "فيبا"
القطري
الشيخ
سعود
بن علي
آل ثاني
.
وكان لبنان افتتح التصفيات بفوزه على قطر بفارق نقطة واحدة 75 - 74 مساء الخميس في قاعة لوسيل قرب
الدوحة
. (الوكالة الوطنية)
