Advertisement

رياضة

بحضور رئيس "فيبا"… قطر تتفوق على لبنان في مواجهة نارية

Lebanon 24
30-11-2025 | 16:11
A-
A+

Doc-P-1449085-639001412459814339.jpg
Doc-P-1449085-639001412459814339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أخفق منتخب لبنان في كرة السلة في تجديد فوزه على منتخب قطر، وخسر أمامه بفارق ثلاث نقاط 83 - 86. (الأشواط 16 - 8، 38 - 35، 55 - 60، 83 - 86)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل، في المرحلة الثانية من النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها قطر سنة 2027.
Advertisement

وحضر المباراة جمهور غفير تقدمه رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني.

 وكان لبنان افتتح التصفيات بفوزه على قطر بفارق نقطة واحدة 75 - 74 مساء الخميس في قاعة لوسيل قرب الدوحة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
lebanon 24
01/12/2025 03:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
lebanon 24
01/12/2025 03:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: "العدو" متفوق في الجو لكننا تفوقنا بالصواريخ والبرّ
lebanon 24
01/12/2025 03:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيسف" و"النهار" تُحييان "يوم الطفل العالمي" بحضور وزير الإعلام
lebanon 24
01/12/2025 03:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الاتحاد الدولي

رئيس الاتحاد

بطولة العالم

آل ثاني

القطري

الدوحة

بن علي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:00 | 2025-11-30
11:00 | 2025-11-30
09:00 | 2025-11-30
07:00 | 2025-11-30
04:04 | 2025-11-30
03:57 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24