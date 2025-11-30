بحضور رئيس "فيبا"… قطر تتفوق على لبنان في مواجهة نارية

Advertisement

أخفق منتخب في كرة السلة في تجديد فوزه على منتخب قطر، وخسر أمامه بفارق ثلاث نقاط 83 - 86. (الأشواط 16 - 8، 38 - 35، 55 - 60، 83 - 86)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نوفل بزوق مكايل، في المرحلة الثانية من النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها قطر سنة 2027.وحضر المباراة جمهور غفير تقدمه رئيس لكرة السلة "فيبا" الشيخ .وكان لبنان افتتح التصفيات بفوزه على قطر بفارق نقطة واحدة 75 - 74 مساء الخميس في قاعة لوسيل قرب . (الوكالة الوطنية)