تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد

وتقدم جيرونا صاحب الأرض بهدف عن طريق أوناحي، قبل أن يتعادل مبابي للريال من ركلة جزاء انتهت على إثرها المباراة 1-1.



ويحتل فياريال المركز الثالث برصيد 32 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على ، إذ تفصل ثلاث نقاط فقط بين أول أربعة فرق في جدول الترتيب.



وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول، قاد فيكتور تسيجانكوف هجمة مرتدة سريعة على الجهة اليمنى لصالح جيرونا، قبل أن يرسل اللاعب الأوكراني تمريرة عرضية منخفضة في اتجاه أوناحي الذي أطلق تسديدة قوية في الزاوية من داخل منطقة الجزاء، ليكتفي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بمشاهدة تعانق شباكه.



وأثمر ضغط ريال مدريد أخيرا في الدقيقة 67، بعدما انطلق فينيسيوس من الجهة اليسرى ليحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة، وتقدم مبابي ليسدد الكرة بهدوء في الزاوية السفلية اليسرى، بعيدا عن متناول جازانيغا.