رياضة

تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:13
انتزع جيرونا تعادلا إيجابيا، مساء الأحد، أمام ريال مدريد بهدف لمثله، ليفشل الأخير في تحقيق الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الثالثة على التوالي.
وتقدم جيرونا صاحب الأرض بهدف عن طريق المغربي عز الدين أوناحي، قبل أن يتعادل مبابي للريال من ركلة جزاء انتهت على إثرها المباراة 1-1.

وتراجع ريال مدريد بهذه النتيجة إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن برشلونة، بعد التعادل في المباراتين السابقتين أمام رايو فاييكانو وإلتشي.
ويحتل فياريال المركز الثالث برصيد 32 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد، إذ تفصل ثلاث نقاط فقط بين أول أربعة فرق في جدول الترتيب.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول، قاد فيكتور تسيجانكوف هجمة مرتدة سريعة على الجهة اليمنى لصالح جيرونا، قبل أن يرسل اللاعب الأوكراني تمريرة عرضية منخفضة في اتجاه أوناحي الذي أطلق تسديدة قوية في الزاوية العليا من داخل منطقة الجزاء، ليكتفي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بمشاهدة الكرة تعانق شباكه.

وأثمر ضغط ريال مدريد أخيرا في الدقيقة 67، بعدما انطلق فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى ليحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة، وتقدم مبابي ليسدد الكرة بهدوء في الزاوية السفلية اليسرى، بعيدا عن متناول جازانيغا.
