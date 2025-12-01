لامين يامال يكشف سبب رفضه تمثيل منتخب المغرب

Advertisement

كشف السبب الذي جعله يرفض تمثيل منتخب وذلك لأنه يشعر بأنه إسباني، على حد تعبيره خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج " " على شبكة "سي بي إس" الأميركية، يوم الاثنين.وبشأن اختياره تمثيل بدلاً من المغرب، أصر لامين على "أنا إسباني"، كما اختار منتخباً يطمح إلى تحقيق كل شيء، وأضاف: أريد الوصول إلى في أفضل حالاتي، أعتقد أن إسبانيا لديها منتخب سيكون عظيماً لفترة طويلة، الجميع متحمس لخوض المونديال المقبل.