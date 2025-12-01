Advertisement

رياضة

لامين يامال يكشف سبب رفضه تمثيل منتخب المغرب

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1449374-639001948253224294.jpg
Doc-P-1449374-639001948253224294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف لامين يامال السبب الذي جعله يرفض تمثيل منتخب المغرب وذلك لأنه يشعر بأنه إسباني، على حد تعبيره خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، يوم الاثنين.
Advertisement

وبشأن اختياره تمثيل إسبانيا بدلاً من المغرب، أصر لامين على "أنا إسباني"، كما اختار منتخباً يطمح إلى تحقيق كل شيء، وأضاف: أريد الوصول إلى كأس العالم في أفضل حالاتي، أعتقد أن إسبانيا لديها منتخب سيكون عظيماً لفترة طويلة، الجميع متحمس لخوض المونديال المقبل.
 
 
مواضيع ذات صلة
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
lebanon 24
01/12/2025 16:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادا لكأس إفريقيا.. منتخب المغرب يخوض مباراتين وديتين
lebanon 24
01/12/2025 16:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يامال.. ضحية 60% من الإساءات العنصرية
lebanon 24
01/12/2025 16:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
lebanon 24
01/12/2025 16:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لامين يامال

كأس العالم

60 دقيقة

إسبانيا

الموند

المون

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:10 | 2025-12-01
02:00 | 2025-12-01
00:13 | 2025-12-01
23:00 | 2025-11-30
16:11 | 2025-11-30
13:00 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24