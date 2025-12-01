21
رياضة
تحطيم تمثال لميسي في الأرجنتين
Lebanon 24
01-12-2025
|
08:10
photos
تعرّض تمثال اللاعب الأرجنيتيّ
ليونيل ميسي
، عند زاوية شارعي مورينو وسانتا في قلب مدينة مار ديل بلاتا في
الأرجنتين
، لاعتداء تخريبي جديد خلال ساعات
الفجر
، اليوم الاثنين.
وقُطعت ساقا
ميسي
وظهرت عليه آثار تحطيم واضحة، ليترك مدمّرًا أمام مطعم ومقهى "إل نويفو مونديال". (ارم نيوز)
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنغولا في مباراة ودية مثيرة (فيديو)
كيف علق ميسي على خسارة الأرجنتين؟
بعد خسارة شباب الأرجنتين.. هجوم على مسؤول بسبب ميسي
لامين يامال يكشف سبب رفضه تمثيل منتخب المغرب
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
إنجاز سعودي جديد في الكاراتيه
بحضور رئيس "فيبا"… قطر تتفوق على لبنان في مواجهة نارية
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
