رياضة

تحطيم تمثال لميسي في الأرجنتين

Lebanon 24
01-12-2025 | 08:10
Doc-P-1449391-639001987847093646.jpg
Doc-P-1449391-639001987847093646.jpg photos 0
تعرّض تمثال اللاعب الأرجنيتيّ ليونيل ميسي، عند زاوية شارعي مورينو وسانتا في قلب مدينة مار ديل بلاتا في الأرجنتين، لاعتداء تخريبي جديد خلال ساعات الفجر، اليوم الاثنين.
وقُطعت ساقا ميسي وظهرت عليه آثار تحطيم واضحة، ليترك مدمّرًا أمام مطعم ومقهى "إل نويفو مونديال". (ارم نيوز)
رياضة

منوعات

ليونيل ميسي

الأرجنتين

ارم نيوز

ليونيل

الفجر

سانتا

سانت

فيديو
