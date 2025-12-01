هل ما زال صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟



Advertisement

وأمضى صلاح الدقائق الـ90 في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على دكة البدلاء، لأول مرة تحت قيادة سلوت.



وانتصر "الريدز" بثنائية نظيفة، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 8 في ترتيب . قال مدرب فريق ليفربول، الهولندي ، أن اللاعب صلاح لا يزال "مهما جدا" للفريق، رغم استبعاده من التشكيلة الأساسية لمباراة وست هام يونايتد، الأحد.وأمضى صلاح الدقائق الـ90 في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على دكة البدلاء، لأول مرة تحت قيادة سلوت.وانتصر "الريدز" بثنائية نظيفة، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 8 في ترتيب .

وواجه صلاح، منذ بداية الموسم، سيلا عارما من الانتقادات، إلى جانب دعوات باستبداله، والبحث عن بديل آخر لهداف النادي، بسبب تراجع أدائه، وصيامه عن التهديف.



وعقب المباراة، قال سلوت لهيئة البث " ": "سنلعب 4 مباريات في 10 أيام ونملك لاعبين أصحاب كفاءة. كان مهما للفريق وسيكون مهما جدا للفريق، لذا دعونا نرى ما سيحدث يوم الأربعاء".



وبخصوص غياب صلاح عن التشكيلة في مباراة وست هام أوضح سلوت: "في كل مرة لا أشرك فيها فيرتز، أو الكسندر إيزاييك، أو هوغو إيكيتيكي أو محمد صلاح، يتعلق الأمر بذلك، وأمر مفهوم لأنهم جميعا لاعبون مميزون. محمد صلاح قدم مسيرة لا تصدق في هذا النادي، وسيكون له مستقبل رائع هنا لأنه لاعب خاص جدا". (سكاي نيوز عربية)