سوريا تفجر مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025 بفوزها على تونس

فجر المنتخب السوري مفاجأة من العيار الثقيل في افتتاح النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت اليوم الاثنين في قطر، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على المنتخب بهدف نظيف.وجاء هدف الفوز لصالح "نسور قاسيون" عبر مهاجمهم في الدقيقة 48، بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة، ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار البطولة.وبهذا الانتصار، تصدّر المنتخب السوري ترتيب مؤقتًا، في انتظار نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين منتخبي قطر وفلسطين لاحقًا اليوم على نفس الملعب.