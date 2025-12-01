19
رياضة
سوريا تفجر مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025 بفوزها على تونس
Lebanon 24
01-12-2025
|
12:27
A-
A+
فجر المنتخب السوري مفاجأة من العيار الثقيل في افتتاح النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت اليوم الاثنين في قطر، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على المنتخب
التونسي
بهدف نظيف.
وجاء هدف الفوز لصالح "نسور قاسيون" عبر مهاجمهم
عمر خريبين
في الدقيقة 48، بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة، ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار البطولة.
وبهذا الانتصار، تصدّر المنتخب السوري ترتيب
المجموعة الأولى
مؤقتًا، في انتظار نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين منتخبي قطر وفلسطين لاحقًا اليوم على نفس الملعب.
