من بيروت 1963 إلى الدوحة 2025… كأس العرب رحلة ستة عقود

Lebanon 24
01-12-2025 | 13:21
Doc-P-1449589-639002177184913661.jpg
Doc-P-1449589-639002177184913661.jpg photos 0
انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 من العاصمة بيروت بمبادرة من الاتحاد اللبناني لكرة القدم بهدف جمع المنتخبات العربية وتعزيز الروابط الرياضية. شاركت 5 منتخبات في النسخة الأولى وتُوّجت تونس باللقب، تلتها سوريا ثم لبنان.
واستمرت البطولة في نسختي 1964 في الكويت و1966 في العراق، حيث شهدت النسخة الثالثة توسعاً لافتاً بمشاركة 10 منتخبات وفاز العراق بلقبه الثاني على التوالي.

بعدها دخلت البطولة مرحلة انقطاع طويلة امتدت نحو 19 عاماً نتيجة الحروب والأزمات الإقليمية، قبل أن تعود عام 1985 في السعودية حيث أحرز العراق لقبه الثالث. وتواصلت الحضور في نسختي 1988 في الأردن و1992 في سوريا، مع تتويج العراق رابع مرة ثم فوز مصر بلقبها الأول.

وفي 1998 توسعت البطولة في الدوحة بمشاركة قياسية ضمت 12 منتخباً، وفازت السعودية باللقب، ثم عادت البطولة عام 2002 في الكويت وتُوّجت السعودية مرة جديدة. وفي 2012 وبعد توقف دام 10 سنوات، أقيمت النسخة التاسعة في السعودية وفاز المغرب باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

التحوّل الأبرز جاء عام 2021 في الدوحة مع النسخة العاشرة، إذ أصبحت البطولة تحت إشراف الفيفا للمرة الأولى. شاركت المنتخبات عبر تصفيات موسعة، وأقيمت المباريات على ملاعب كأس العالم 2022 بحضور جماهيري كبير.
 
وفاز منتخب الجزائر باللقب بعد تفوقه على تونس (2-0)، فيما حلّت قطر ثالثة بفوزها على مصر بركلات الترجيح. ونال التونسي سيف الدين الجزيري لقب الهداف، وفاز الجزائري ياسين إبراهيمي بجائزة أفضل لاعب، وشهدت النسخة تطبيق تقنية “الفار” لأول مرة.

وبفضل نجاح التنظيم، منح الفيفا قطر حق استضافة النسخ الثلاث المقبلة أعوام 2025 و2029 و2033. وتُقام النسخة الحادية عشرة بين 1 و18 كانون الأول 2025 بقيمة جوائز مالية بلغت 36.5 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ البطولة. وشارك فيها 16 منتخباً توزّعت على أربع مجموعات:
• المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين
• المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، جزر القمر، عمان
• المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت
• المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان

(الجزيرة + مواقع إلكترونية)

