من بيروت 1963 إلى الدوحة 2025… كأس العرب رحلة ستة عقود

انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 من العاصمة بمبادرة من الاتحاد اللبناني لكرة القدم بهدف جمع المنتخبات العربية وتعزيز الروابط الرياضية. شاركت 5 منتخبات في النسخة الأولى وتُوّجت تونس باللقب، تلتها ثم .

واستمرت البطولة في نسختي 1964 في الكويت و1966 في ، حيث شهدت النسخة الثالثة توسعاً لافتاً بمشاركة 10 منتخبات وفاز العراق بلقبه الثاني على التوالي.



بعدها دخلت البطولة مرحلة انقطاع طويلة امتدت نحو 19 عاماً نتيجة الحروب والأزمات الإقليمية، قبل أن تعود عام 1985 في حيث أحرز العراق لقبه الثالث. وتواصلت الحضور في نسختي 1988 في الأردن و1992 في سوريا، مع تتويج العراق رابع مرة ثم فوز مصر بلقبها الأول.



وفي 1998 توسعت البطولة في الدوحة بمشاركة قياسية ضمت 12 منتخباً، وفازت السعودية باللقب، ثم عادت البطولة عام 2002 في الكويت وتُوّجت السعودية مرة جديدة. وفي 2012 وبعد توقف دام 10 سنوات، أقيمت النسخة التاسعة في السعودية وفاز المغرب باللقب للمرة الأولى في تاريخه.



التحوّل الأبرز جاء عام 2021 في الدوحة مع النسخة العاشرة، إذ أصبحت البطولة تحت إشراف الفيفا للمرة الأولى. شاركت المنتخبات عبر تصفيات موسعة، وأقيمت المباريات على ملاعب كأس العالم 2022 بحضور جماهيري كبير.