رياضة

لا زجاج ولا أطعمة من الخارج… وهذه أبرز المحظورات في كأس العرب

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:00
تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 18 كانون الأول، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأصدرت اللجنة المنظمة لائحة الممنوعات داخل الملاعب حفاظاً على سلامة الجماهير وتنظيم دخولهم، وتشمل:
• قنينات المياه والسوائل التي تتجاوز سعتها 100 ملم.
• إدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، مع توافرها داخل المدرجات.
• القارورات الزجاجية أو أي مواد قابلة للكسر.
• المظلات والخوذ والقبعات الصلبة.
• حوامل التصوير بما فيها عصيّ السيلفي.
• أجهزة الليزر والأضواء القوية.
• الأدوات التي تحدث ضجيجاً مثل الصفارات والأبواق.
• الأشياء المنفوخة كالبالونات.
• الحقائب كبيرة الحجم التي تتجاوز 75 سنتيمتراً.
• الرسائل السياسية أو المسيئة داخل المدرجات.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان تجربة جماهيرية آمنة ومريحة طوال أيام البطولة.

