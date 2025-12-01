لا زجاج ولا أطعمة من الخارج… وهذه أبرز المحظورات في كأس العرب

Advertisement

• قنينات المياه والسوائل التي تتجاوز سعتها 100 ملم.

• إدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، مع توافرها داخل المدرجات.

• القارورات الزجاجية أو أي مواد قابلة للكسر.

• المظلات والخوذ والقبعات الصلبة.

• حوامل التصوير بما فيها عصيّ السيلفي.

• أجهزة الليزر والأضواء القوية.

• الأدوات التي تحدث ضجيجاً مثل الصفارات والأبواق.

• الأشياء المنفوخة كالبالونات.

• الحقائب كبيرة الحجم التي تتجاوز 75 سنتيمتراً.

• الرسائل السياسية أو المسيئة داخل المدرجات.

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة ، وتستمر حتى 18 كانون الأول، تحت إشراف (فيفا).وأصدرت اللجنة المنظمة لائحة الممنوعات داخل الملاعب حفاظاً على سلامة الجماهير وتنظيم دخولهم، وتشمل:وتأتي هذه الإجراءات لضمان تجربة جماهيرية آمنة ومريحة طوال أيام البطولة.