رياضة
لا زجاج ولا أطعمة من الخارج… وهذه أبرز المحظورات في كأس العرب
Lebanon 24
01-12-2025
|
16:00
تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة
القطرية
الدوحة
، وتستمر حتى 18 كانون الأول، تحت إشراف
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا).
وأصدرت اللجنة المنظمة لائحة الممنوعات داخل الملاعب حفاظاً على سلامة الجماهير وتنظيم دخولهم، وتشمل:
• قنينات المياه والسوائل التي تتجاوز سعتها 100 ملم.
• إدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، مع توافرها داخل المدرجات.
• القارورات الزجاجية أو أي مواد قابلة للكسر.
• المظلات والخوذ والقبعات الصلبة.
• حوامل التصوير بما فيها عصيّ السيلفي.
• أجهزة الليزر والأضواء القوية.
• الأدوات التي تحدث ضجيجاً مثل الصفارات والأبواق.
• الأشياء المنفوخة كالبالونات.
• الحقائب كبيرة الحجم التي تتجاوز 75 سنتيمتراً.
• الرسائل السياسية أو المسيئة داخل المدرجات.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان تجربة جماهيرية آمنة ومريحة طوال أيام البطولة.
