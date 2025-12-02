لاعب سوري يدخل التاريخ.. ما القصة؟

Advertisement

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة كأس العرب 2025 لحظة تاريخية في بعدما أصبح السوري خالد كردغلي أول لاعب في التاريخ يُطبق عليه قانون الإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين داخل أرض الملعب.جاء ذلك خلال مباراة منتخب مع ضمن ، والتي انتهت بفوز سوريا 1-0 بهدف عمر خربين في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 82، سقط كردغلي طالبًا تدخل الجهاز الطبي، إلا أن الحكم الكوستاريكي خوان جابرييل كالديرون رأى أن اللاعب لم يتعرض لإصابة حقيقية واعتبر الأمر محاولة لإضاعة الوقت، فطبق القانون الجديد ليغادر اللاعب الملعب لمدة دقيقتين، قبل أن يعود قبل انتهاء المدة.ويأتي هذا القانون الجديد للردع على ادعاء الإصابات أو طلب العلاج لتعطيل اللعب، حيث يُستبعد اللاعب خارج الملعب لفترة قصيرة ويستمر فريقه بـ10 لاعبين خلال هذه المدة. وأكد رئيس في بييرلويجي كولينا أن القانون يستثني الحالات التي يحصل فيها اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء، أو إذا كان المصاب هو حارس المرمى. ويهدف القانون الذي أطلقه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ليكون ساريًا رسميًا في بطولة كأس العرب 2025.