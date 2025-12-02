Advertisement

رياضة

"الريال" بلا فوز في الليغا لثلاث مباريات: جدول قاسٍ خارج الديار

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1449960-639002810227789446.jpg
Doc-P-1449960-639002810227789446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثّرت بعض فعاليات دوري كرة القدم الأميركية التي احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو بشكل مباشر على مسار ريال مدريد هذا الشهر، بعدما أُجبر الفريق على خوض جميع مبارياته خارج أرضه، الأمر الذي انعكس على نتائجه وتسبّب في فقدانه صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة.
Advertisement

فبعد تعادله 1–1 مع جيرونا، وامتداد سلسلة المباريات بلا فوز لثلاث مواجهات أمام رايو فاليكانو وإلتشي ثم جيرونا، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف برشلونة بفارق نقطة واحدة فقط.

السبب لم يكن فنياً فقط، بل مرتبط بالملعب نفسه؛ إذ جرى تحويل البرنابيو لاستضافة عروض NFL، وفق جدول كان معروفاً مسبقاً، ما أبعد الفريق عن جمهوره لأسابيع وأدخله في جدول مباريات مكتّف خارج أرضه شمل أربع مباريات في الليغا واثنتين في دوري أبطال أوروبا. ومع تبقي مباراة واحدة على ملعب سان ماميس، يدفع ريال مدريد ثمن هذا الابتعاد القسري عن ميدانه.

تقلّصت أفضلية النقاط التي كان يملكها: تقدّم برشلونة بخمس نقاط عند مغادرته البرنابيو، قبل أن يتلاشى الفارق تدريجياً، ويصبح الريال خلفه، فيما تقلّص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطتين، ومع فياريال إلى نقطة.

وخارج الديار، اكتفى الريال بثلاثة تعادلات متتالية دون أي فوز، ليتحوّل من انطلاقة قوية مطلع الموسم إلى أربع مباريات بلا انتصار بعيداً عن البرنابيو. فوزه الوحيد في آخر خمس مباريات خارج ملعبه كان على خيتافي 1–0.

وفي دوري الأبطال، رغم فوزه المهم في أثينا على أولمبياكوس، فإن أداء الفريق شهد تذبذباً لافتاً في الشوط الثاني، كما ظهر بتراجع واضح في مواجهة أنفيلد أمام ليفربول في 4 تشرين الثاني، حيث لم يرقَ إلى مستوى تطلعات جماهيره.

هكذا وجد ريال مدريد نفسه يدفع ثمن جدول مُرغم، وملاعب بعيدة، وغياب تأثير جمهوره، في فترة حساسة من الموسم.
مواضيع ذات صلة
تايوان خارج جدول ترامب–شي: مخاوف "صفقة صامتة" ومساومات فول الصويا
lebanon 24
02/12/2025 17:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: أزمة السودان يجب ألا تنزلق خارج جدول الاهتمامات العالمية
lebanon 24
02/12/2025 17:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق مؤقت لثلاث طرق في دبي وتحديث رسوم "سالك"
lebanon 24
02/12/2025 17:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
lebanon 24
02/12/2025 17:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

دوري الأبطال

كرة القدم

ليفربول

برشلونة

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:54 | 2025-12-02
04:30 | 2025-12-02
04:03 | 2025-12-02
01:19 | 2025-12-02
23:00 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24