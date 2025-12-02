Advertisement

رياضة

يامال: اخترت إسبانيا لليورو.. والمغرب سيبقى بلدي أيضا

Lebanon 24
02-12-2025 | 23:00
كشف لامين يامال، جوهرة برشلونة، عن سبب تفضيله اللعب لمنتخب إسبانيا بدلًا من المغرب، قائلا إنه "فكّر جديًا في تمثيل المغرب" بعد إنجاز مونديال 2022، لكنه أوضح: "في لحظة الحقيقة لم أشك أبدا في اختياري تمثيل إسبانيا".
وأضاف: "كنت دائما أرغب في لعب كأس أوروبا، فكرة القدم الأوروبية أكثر متابعة على المستوى الدولي، وكنت أريد الفوز باليورو وقد تحقق ذلك، والآن أريد اللعب في كأس العالم ومحاولة الفوز فيه"، مع تأكيده أن "المغرب بلدي أيضا" وأن حبه له لا يتعارض مع اختياره الرياضي.

وتحدث لامين عن هدفه المفضل قائلًا إن أجمل أهدافه كان في شباك فرنسا بنصف نهائي اليورو، مشيرًا إلى أنه يدخل المونديال المقبل مع إسبانيا "بتوقعات عالية" وحماس كبير. وعن أسلوبه في اللعب قال: "أنا رياضي يرفه الجمهور، ألعب كي يستمتع الناس، لا كي أحطم الأرقام"، مؤكدًا أنه يريد أن يحلم الأطفال بأن يكونوا مثله. وعن ليونيل ميسي، صرّح: "بالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ"، لكنه شدد في الوقت نفسه: "لا أريد أن أكون هو، أريد أن يكون لي طريقي الخاص". (الجزيرة)
