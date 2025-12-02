Advertisement

رياضة

رودريغو يعادل أسوأ سلسلة صيام تهديفي لمهاجم في تاريخ ريال مدريد

Lebanon 24
02-12-2025 | 16:58
عادل البرازيلي رودريغو غوس مهاجم ريال مدريد واحدة من أسوأ السلاسل التهديفية لمهاجم في تاريخ النادي الملكي الممتد لـ123 عاما، بعدما خاض مباراته الـ30 تواليا بدون تسجيل أي هدف.
ودخل رودريغو (24 عاما) بديلا في لقاء ريال مدريد أمام جيرونا في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني عند الدقيقة 72 والنتيجة تشير إلى "1-1"، من دون أن ينجح في تغيير النتيجة التي بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن هذه المباراة رفعت سلسلة صيام رودريغو إلى 30 مباراة متتالية مع ريال مدريد دون أهداف، ليعادل رقم ماريانو دياز، مهاجم ألافيس الحالي، غير أن رودريغو تجاوزه من حيث عدد الدقائق دون تسجيل، بعدما وصلت سلسلته إلى "1339 دقيقة" مقابل "986 دقيقة" لماريانو.

وبحسب الصحيفة نفسها، يحمل رافا مارانيون الرقم القياسي التاريخي من حيث عدد الدقائق، إذ بقي "1416 دقيقة" دون تسجيل في 29 مباراة خلال سبعينيات القرن الماضي.

وكان آخر هدف أحرزه رودريغو بقميص ريال مدريد في شباك أتلتيكو مدريد يوم 4 مارس/آذار 2025 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يعود آخر أهدافه في الدوري الإسباني إلى 19 كانون الثاني 2025 أمام لاس بالماس، ما يعني أنه لم يسجّل مع الفريق منذ "232 يوما" في جميع البطولات، و"315 يوما" في الليغا.

يُذكر أن رودريغو شارك هذا الموسم في "15 مباراة" مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، بواقع "434 دقيقة"، وقدم تمريرتين حاسمتين دون أن ينجح في هز الشباك حتى الآن. (الجزيرة)
دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

لاس بالماس

البرازيل

الجزيرة

أوروبا

