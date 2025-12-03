Advertisement

رياضة

رغم مشاركتها في مجموعة اختبارات المنشطات.. سيرينا تنفي عودتها لرياضة التنس

Lebanon 24
03-12-2025 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1450227-639003482418308389.jpg
Doc-P-1450227-639003482418308389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت سيرينا وليامز إلى مجموعة اللاعبين الخاضعين لاختبارات المنشطات في رياضة التنس لكن الفائزة بالبطولات الأربع الكبرى 23 مرة نفت اليوم الثلاثاء أن يكون لهذه الخطوة أي علاقة بعودتها إلى الرياضة التي هيمنت عليها لنحو عقدين من الزمان.
Advertisement

وأكدت الوكالة الدولية لنزاهة التنس لرويترز أن سيرينا وليامز، التي لم تشارك في أي بطولة منذ أمريكا المفتوحة 2022، كانت ضمن قائمة اللاعبين الذين سيخضعون لاختبارات المنشطات الخاصة بها، والتي تتطلب من أفرادها الكشف عن مكان وجودهم في أي وقت كل يوم، والمشاركة في اختبارات عشوائية.

لكن مع انتشار قصة إدراج سيرينا (44 عاما) في القائمة، والتي أوردتها صحيفة ذا أثليتيك لأول مرة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وإثارة الحديث عن عودتها المحتملة، لجأت أسطورة التنس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنفي أن تكون العودة ضمن خططها.

وقالت سيرينا عبر إكس “يا إلهي، لن أعود. هذا الجدل الدائر جنوني”.

ولم يستجب وكيل أعمالها على الفور لرسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز لسؤاله عن سبب عودة اللاعبة إلى مجموعة الاختبارات.

ويظهر اسم سيرينا ضمن قائمة اللاعبين المعتزلين على موقع الوكالة الدولية لنزاهة التنس وستكون قادرة على العودة إلى أي بطولة معتمدة بعد أن جعلت نفسها متاحة للاختبارات خارج المنافسة لمدة ستة أشهر على الأقل.
مواضيع ذات صلة
الصين تنفي اختبار أسلحة نووية
lebanon 24
03/12/2025 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية تنفي مشاركة روبيو في اجتماع باريس غدا بشأن غزة
lebanon 24
03/12/2025 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سينر يحرز بطولة باريس للتنس ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي
lebanon 24
03/12/2025 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: ضبط 447 كلغ من المخدرات والأمفيتامينات في تشرين الأول في مناطق يمنية
lebanon 24
03/12/2025 12:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية

البطولات الأربع

سيرينا وليامز

من اليوم

الكشف عن

أمريكا

وليامز

الرياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:37 | 2025-12-03
23:00 | 2025-12-02
16:58 | 2025-12-02
15:30 | 2025-12-02
13:00 | 2025-12-02
12:27 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24