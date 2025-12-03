رغم مشاركتها في مجموعة اختبارات المنشطات.. سيرينا تنفي عودتها لرياضة التنس

عادت سيرينا وليامز
إلى مجموعة اللاعبين الخاضعين لاختبارات المنشطات في رياضة التنس لكن الفائزة بالبطولات الأربع الكبرى 23 مرة نفت اليوم الثلاثاء أن يكون لهذه الخطوة أي علاقة بعودتها إلى الرياضة التي هيمنت عليها لنحو عقدين من الزمان.
وأكدت الوكالة الدولية
لنزاهة التنس لرويترز أن سيرينا وليامز
، التي لم تشارك في أي بطولة منذ أمريكا
المفتوحة 2022، كانت ضمن قائمة اللاعبين الذين سيخضعون لاختبارات المنشطات الخاصة بها، والتي تتطلب من أفرادها الكشف عن
مكان وجودهم في أي وقت كل يوم، والمشاركة في اختبارات عشوائية.
لكن مع انتشار قصة إدراج سيرينا (44 عاما) في القائمة، والتي أوردتها صحيفة ذا أثليتيك لأول مرة في وقت سابق من اليوم
الثلاثاء، وإثارة الحديث عن عودتها المحتملة، لجأت أسطورة التنس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنفي أن تكون العودة ضمن خططها.
وقالت سيرينا عبر إكس “يا إلهي، لن أعود. هذا الجدل الدائر جنوني”.
ولم يستجب وكيل أعمالها على الفور لرسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز
لسؤاله عن سبب عودة اللاعبة إلى مجموعة الاختبارات.
ويظهر اسم سيرينا ضمن قائمة اللاعبين المعتزلين على موقع الوكالة الدولية لنزاهة التنس وستكون قادرة على العودة إلى أي بطولة معتمدة بعد أن جعلت نفسها متاحة للاختبارات خارج المنافسة لمدة ستة أشهر على الأقل.