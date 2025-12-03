رغم مشاركتها في مجموعة اختبارات المنشطات.. سيرينا تنفي عودتها لرياضة التنس

Advertisement

عادت إلى مجموعة اللاعبين الخاضعين لاختبارات المنشطات في رياضة التنس لكن الفائزة بالبطولات الأربع الكبرى 23 مرة نفت اليوم الثلاثاء أن يكون لهذه الخطوة أي علاقة بعودتها إلى الرياضة التي هيمنت عليها لنحو عقدين من الزمان.وأكدت لنزاهة التنس لرويترز أن سيرينا ، التي لم تشارك في أي بطولة منذ المفتوحة 2022، كانت ضمن قائمة اللاعبين الذين سيخضعون لاختبارات المنشطات الخاصة بها، والتي تتطلب من أفرادها مكان وجودهم في أي وقت كل يوم، والمشاركة في اختبارات عشوائية.لكن مع انتشار قصة إدراج سيرينا (44 عاما) في القائمة، والتي أوردتها صحيفة ذا أثليتيك لأول مرة في وقت سابق الثلاثاء، وإثارة الحديث عن عودتها المحتملة، لجأت أسطورة التنس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنفي أن تكون العودة ضمن خططها.وقالت سيرينا عبر إكس “يا إلهي، لن أعود. هذا الجدل الدائر جنوني”.ولم يستجب وكيل أعمالها على الفور لرسالة بالبريد الإلكتروني من لسؤاله عن سبب عودة اللاعبة إلى مجموعة الاختبارات.ويظهر اسم سيرينا ضمن قائمة اللاعبين المعتزلين على موقع الوكالة الدولية لنزاهة التنس وستكون قادرة على العودة إلى أي بطولة معتمدة بعد أن جعلت نفسها متاحة للاختبارات خارج المنافسة لمدة ستة أشهر على الأقل.