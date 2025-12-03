Advertisement

رياضة

استعدادا لما بعد صلاح.. ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:23
شهدت خطط ليفربول في سوق الانتقالات الشتوي تغيرا واضحا، بعد محاولات نادي مانشستر سيتي التعاقد مع أنطوان سيمينيو جناح بورنموث.
 
وأصبح النادي الإنكليزي يفكر حاليا في رودريغو لاعب ريال مدريد كخيار بديل لتعزيز هجومه.
رغم التعاقد مع هوغو إيكيتيكي، ألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس، يعاني ليفربول من هبوط مستوى محمد صلاح، وهو ما يفرض على النادي البحث عن دعم هجومي إضافي في كانون الثاني، سواء لتعويض غياب صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، أو للتخطيط لما بعد رحيله المحتمل في الصيف.

كان سيمينيو الهدف الأول للريدز، نظرا لشرط الجزائي في عقده البالغ 65 مليون جنيه استرليني، إلا أن سيتي أصبح قريبا من ضمه لتشكيل شراكة هجومية مع إرلينغ هالاند، ما دفع ليفربول إلى تعديل خططه والتوجه نحو رودريغو.

اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاما، يعاني من تهميش واضح في ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، إذ شارك في 15 مباراة فقط هذا الموسم، معظمها كبديل بمجموع 434 دقيقة، مع تمريرتين حاسمتين دون تسجيل أي أهداف.

وأكد موقع "تيم توك" أن ريال مدريد لا يمانع رحيل رودريغو، وقد يوافق على أي عرض يتراوح بين 80 و90 مليون يورو في كانون الثاني، لتجنب بيعه بسعر أقل في الصيف مع بقاء عامين على عقده.

كما أجرى ريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول محادثات استكشافية مع وكلاء اللاعب، وتبدو المؤشرات الأولية إيجابية.

في حال فشل صفقة رودريغو، يدرس ليفربول خيار أنتوني جوردون جناح نيوكاسل، لكنه يواجه صعوبة بالغة بسبب تمسك ناديه به بعد مشاكل سابقة مع لاعبين آخرين مثل إيزاك، إضافة إلى رغبة نيوكاسل في تجديد عقده حتى 2030.

يبقى اختيار رودريغو مرتبطا بمدى إقناع المدرب أرني سلوت، الذي قد يرى في انتقال اللاعب فرصة لإنقاذه من الموسم المحبط الذي يمر به في مدريد، مع إمكانية منح الفرصة للعب بشكل أكبر قبل انطلاق كأس العالم 2026. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

كأس العالم

ريال مدريد

إنكليزي

الرياض

روسيا

رياضي

مدريد

