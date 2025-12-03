19
أول قرار رسمي بعد وفاة سباح مصري
03-12-2025
|
10:19
A-
A+
أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، إلى
النيابة العامة
، حرصا على ضمان إجراء التحقيقات بشفافية تامة.
وتوفي السباح يوسف محمد، بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما.
وكان يوسف يخوض سباق 50 متر ظهر ضمن تصفيات البطولة، بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي، وبعد القفز في المياه أنهى السباق بشكل طبيعي.
لكن عقب خروج معظم المتسابقين، لم يلاحظ خروجه هو، حيث أصيب يوسف بحالة إغماء خلال المنافسات، وتم نقله على الفور إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة نصر، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأعلن عن وفاته فور وصوله المستشفى.
ونشر موقع وزارة الشباب والرياضة في مصر على منصة "
فيسبوك
" بيانا رسميا جاء فيه: "وزير الشباب والرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة "السباح/ يوسف محمد" إلى النيابة العامة.
في إطار متابعة وزارةِ الشباب والرياضة الدقيقة للحادث المؤسف المتعلق بوفاة السَّباح الطفل/ يوسف محمد - لاعب نادي الزهور -، وما جرى رصده من معلوماتٍ أولية بشأن الحادث، وحرصا من الوزارة على ضمان إجراء التحقيقات في تلك الواقعة بشفافية تامة، قرر الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحويل الواقعة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في ضوءِ مراجعة الكود الطبي المعتمد بالوزارة.
وفي ذات الإطار، وفور حدوث تلك الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقريرٍ شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنةٍ ضمَّت مختصين من الشؤون القانونية واللجنة الطبية
العليا
والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية؛ وصولا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسؤولين بالنادي المذكور بما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن. (روسيا اليوم)
