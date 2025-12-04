إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد

Advertisement

تعرّض نجم ترينت ألكسندر أرنولد لإصابة في الفخذ، بعد أيام من استعادته جزءًا من مستواه مع الفريق وتسجيله أول تمريرة حاسمة له بقميص النادي في الفوز 3-0 على بيلباو.الظهير الأيمن الإنكليزي خرج مصابًا في الشوط الثاني بعد صناعة هدف الافتتاحي، قبل أن تكشف الفحوص الطبية عن إصابة عضلية ستُبعده عن الملاعب لفترة تقدَّر بنحو شهرين.وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، سيغيب ألكسندر أرنولد عن عدد من مباريات تحت قيادة ألونسو، في وقت كان ينافس فيه بقوة داني كارفاخال على مركز أساسي في التشكيلة.