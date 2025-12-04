Advertisement

رياضة

إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:47
تعرّض نجم ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد لإصابة في الفخذ، بعد أيام من استعادته جزءًا من مستواه مع الفريق وتسجيله أول تمريرة حاسمة له بقميص النادي في الفوز 3-0 على أتلتيك بيلباو.
الظهير الأيمن الإنكليزي خرج مصابًا في الشوط الثاني بعد صناعة هدف كيليان مبابي الافتتاحي، قبل أن تكشف الفحوص الطبية عن إصابة عضلية ستُبعده عن الملاعب لفترة تقدَّر بنحو شهرين.

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، سيغيب ألكسندر أرنولد عن عدد من مباريات ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، في وقت كان ينافس فيه بقوة داني كارفاخال على مركز أساسي في التشكيلة.
