وسط صراع إيطالي مشتعل على اللقب.. سباليتي يعود إلى نابولي خصماً مع يوفنتوس
04-12-2025
يعود لوتشيانو سباليتي إلى نابولي الأحد لأول مرة منذ قيادته الفريق إلى لقبه الأول في الدوري بعد 33 عاماً، لكن هذه المرة كمدرب ليوفنتوس، قائلاً إن الزيارة ستكون "مؤثّرة" لأنه يملك "كثيراً من الأصدقاء". هناك.
سباليتي غادر نابولي عام 2023 معلناً حاجته لعام راحة، قبل أن يتولى تدريب منتخب
إيطاليا
لثلاثة أشهر ثم يُقال في حزيران الماضي، ليتعاقد معه
يوفنتوس
في تشرين الاول بعد إقالة إيغور تيودور، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السابع بفارق خمس نقاط فقط عن المتصدرين نابولي وميلان.
أنطونيو كونتي، مدرب نابولي الحالي ولاعب ومدرب يوفنتوس السابق، يحاول التقليل من طابع المباراة العاطفي مؤكداً أن المهم في النهاية هو النقاط الثلاث، في وقت يفصل نقطة واحدة فقط بين الفرق الأربعة الأولى في سباق لقب مثير، مع مباريات حاسمة لميلان أمام تورينو، وإنتر أمام كومو، وروما أمام كالياري.
يوفنتوس يواجه أزمة إصابات مع خضوع دوسان فلاهوفيتش وفيديريكو غاتي لعمليات جراحية وغيابهما لفترات متفاوتة، ما يفتح الباب أمام المهاجم الكندي جوناثان ديفيد للحصول على دقائق أكثر، فيما تتواصل معاناة نابولي بدوره مع إصابات متكررة لستانيسلاف لوبوتكا، في ظل ضغط مباريات الدوري وكأس إيطاليا وتصفيات
كأس العالم
المقبلة للأزوري على ملعب أتالانتا في بيرغامو. (دايلي مايل)
