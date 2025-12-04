Advertisement

رياضة

وسط صراع إيطالي مشتعل على اللقب.. سباليتي يعود إلى نابولي خصماً مع يوفنتوس

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1450835-639004602343414331.png
Doc-P-1450835-639004602343414331.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعود لوتشيانو سباليتي إلى نابولي الأحد لأول مرة منذ قيادته الفريق إلى لقبه الأول في الدوري بعد 33 عاماً، لكن هذه المرة كمدرب ليوفنتوس، قائلاً إن الزيارة ستكون "مؤثّرة" لأنه يملك "كثيراً من الأصدقاء". هناك.
Advertisement

سباليتي غادر نابولي عام 2023 معلناً حاجته لعام راحة، قبل أن يتولى تدريب منتخب إيطاليا لثلاثة أشهر ثم يُقال في حزيران الماضي، ليتعاقد معه يوفنتوس في تشرين الاول بعد إقالة إيغور تيودور، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السابع بفارق خمس نقاط فقط عن المتصدرين نابولي وميلان.

أنطونيو كونتي، مدرب نابولي الحالي ولاعب ومدرب يوفنتوس السابق، يحاول التقليل من طابع المباراة العاطفي مؤكداً أن المهم في النهاية هو النقاط الثلاث، في وقت يفصل نقطة واحدة فقط بين الفرق الأربعة الأولى في سباق لقب مثير، مع مباريات حاسمة لميلان أمام تورينو، وإنتر أمام كومو، وروما أمام كالياري.

يوفنتوس يواجه أزمة إصابات مع خضوع دوسان فلاهوفيتش وفيديريكو غاتي لعمليات جراحية وغيابهما لفترات متفاوتة، ما يفتح الباب أمام المهاجم الكندي جوناثان ديفيد للحصول على دقائق أكثر، فيما تتواصل معاناة نابولي بدوره مع إصابات متكررة لستانيسلاف لوبوتكا، في ظل ضغط مباريات الدوري وكأس إيطاليا وتصفيات كأس العالم المقبلة للأزوري على ملعب أتالانتا في بيرغامو. (دايلي مايل)
مواضيع ذات صلة
حماس: إبقاء الأسرى في السجون سيبقي الحرب مشتعلة مع إسرائيل
lebanon 24
04/12/2025 17:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تشتعل مجددًا: الآلاف يعودون إلى الشوارع ضد الحكومة (فيديو)
lebanon 24
04/12/2025 17:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلان يكتفي بالتعادل مع يوفنتوس وبوليسيك يهدر ركلة جزاء
lebanon 24
04/12/2025 17:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترسيم الحدود مع قبرص: مكسب للبنان أم بداية صراع مع سوريا وتركيا؟
lebanon 24
04/12/2025 17:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

إيطاليا

ميلان

تشيان

ديريك

روما

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:54 | 2025-12-04
08:51 | 2025-12-04
08:47 | 2025-12-04
03:09 | 2025-12-04
02:30 | 2025-12-04
01:43 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24