رياضة
ميسي: غوارديولا الأفضل في التاريخ
Lebanon 24
04-12-2025
|
08:51
photos
أشاد
ليونيل ميسي
بمدربه السابق في
برشلونة
بيب غوارديولا
، واصفًا إياه بأنه "أفضل مدرب تعامل معه" خلال مسيرته، قائلاً: "بالنسبة لي، هو فريد من نوعه… هناك مدربون ممتازون، لكن لديه شيئًا مختلفًا، بالنسبة لي هو الأفضل على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن تميّزه لا يقتصر على الألقاب بل على "رؤيته وخطته للعب وتواصله مع اللاعبين".
وتحدث
ميسي
عن حظوظ
الأرجنتين
في
كأس العالم
2026 قائلاً إن المنتخب "سيبذل قصارى جهده ويقاتل"، لكنه حذّر من أن "كأس العالم صعبة للغاية"، مستعيدًا مشوار قطر حين حُسمت مواجهتا
هولندا
وفرنسا بركلات الترجيح، مضيفًا: "قد تصل إلى ركلات الترجيح ولا تفوز".
وفي الوقت الحالي، يركّز نجم
إنتر ميامي
على حصد لقب جديد مع فريقه قبل مونديال 2026، حيث يستعد لمواجهة فانكوفر وايتكابس في
نهائي كأس
الدوري الأميركي. (barca universal)
