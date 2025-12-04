ميسي: غوارديولا الأفضل في التاريخ

Advertisement

أشاد بمدربه السابق في ، واصفًا إياه بأنه "أفضل مدرب تعامل معه" خلال مسيرته، قائلاً: "بالنسبة لي، هو فريد من نوعه… هناك مدربون ممتازون، لكن لديه شيئًا مختلفًا، بالنسبة لي هو الأفضل على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن تميّزه لا يقتصر على الألقاب بل على "رؤيته وخطته للعب وتواصله مع اللاعبين".وتحدث عن حظوظ في 2026 قائلاً إن المنتخب "سيبذل قصارى جهده ويقاتل"، لكنه حذّر من أن "كأس العالم صعبة للغاية"، مستعيدًا مشوار قطر حين حُسمت مواجهتا وفرنسا بركلات الترجيح، مضيفًا: "قد تصل إلى ركلات الترجيح ولا تفوز".وفي الوقت الحالي، يركّز نجم على حصد لقب جديد مع فريقه قبل مونديال 2026، حيث يستعد لمواجهة فانكوفر وايتكابس في الدوري الأميركي. (barca universal)