هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟

شرارة الشائعات انطلقت من منشور للصحفي جوان فونتيس على منصة إكس تلاه تقرير لموقع فيشاخيس ادعى أن المدافع الإسباني يضغط من أجل العودة إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة في كانون الثاني.غير أن صحيفة سبورت الكتالونية قطعت الطريق على هذه التكهنات مؤكدة أنه لا وجود لأي احتمال لعودة مارتينيز هذا الشتاء وأن برشلونة يعوّل على عودة ولا يفكر في فتح باب الخروج أمام لاعب النصر السعودي.الصحيفة أشارت كذلك إلى أن برشلونة طوى صفحة مارتينيز ويراقب أسماء دفاعية أخرى للمستقبل مثل وسط تأكيد المدير الرياضي أن النادي لا يرى حاجة لتعزيزات في سوق كانون الثاني.