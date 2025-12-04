Advertisement

رياضة

هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:54
تجدّد الجدل في إسبانيا حول مستقبل إينييغو مارتينيز بعد تقارير تحدثت عن رغبته في العودة إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية.
شرارة الشائعات انطلقت من منشور للصحفي جوان فونتيس على منصة إكس تلاه تقرير لموقع فيشاخيس ادعى أن المدافع الإسباني يضغط من أجل العودة إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة في كانون الثاني.
فيسيل <a class='entities-links' href='/entity/2498951075/كوبي/ar/1?utm_term=PublicFigures-كوبي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-كوبي&id=249920&catid=0&pagetype=PublicFigures'>كوبي</a> ضد برشلونة - مباراة ودية قبل الموسم

غير أن صحيفة سبورت الكتالونية قطعت الطريق على هذه التكهنات مؤكدة أنه لا وجود لأي احتمال لعودة مارتينيز هذا الشتاء وأن برشلونة يعوّل على عودة رونالد أراوخو ولا يفكر في فتح باب الخروج أمام لاعب النصر السعودي.

الصحيفة أشارت كذلك إلى أن برشلونة طوى صفحة مارتينيز ويراقب أسماء دفاعية أخرى للمستقبل مثل نيكو شلوتربيك وسط تأكيد ديكو المدير الرياضي أن النادي لا يرى حاجة لتعزيزات في سوق كانون الثاني.
