هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير

Advertisement

أوضح أنه سيعود بعد نهاية الموسم إلى المصنع لبحث خيارات التغيير "مع أصحاب المصلحة الرئيسيين" وتحديد كيفية تحويل هذا النهج إلى نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنه يوثّق بعد كل سباق الأخطاء والقرارات التي يتخذها من أجل تحليلها خلال فترة الاستراحة ووضع مؤشرات لقرارات أفضل في . كما لفت إلى أنه يعتزم إعادة تقييم "بيئته الخاصة" من فريق عمل وموظفين شخصيين، والنظر في مدى جدوى الاستفادة منهم أو نقل بعضهم إلى مواقع أخرى لتحسين العمل الجماعي.ورغم الانتقادات وصعوبة التأقلم مع سيارة فيراري والجيل الحالي من السيارات ذات التأثير الأرضي، شدد هاميلتون على أنه لا يزال مؤمنًا تمامًا بقدراته، معتبرًا أن هذا الموسم كشف عن قدرته على الصمود، إذ قال إن اجتياز سنة بهذه الصعوبة يثبت أنه "مرن" وقادر على مواجهة ما هو قادم بثقة أكبر. (crash)