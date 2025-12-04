Advertisement

رياضة

هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:49
كشف لويس هاميلتون عن عزمه إعادة هيكلة الفريق المحيط به قبل موسم 2026 في الفورمولا 1، بعد عام أول صعب مع فيراري اقترب خلاله من إنهاء الموسم من دون أي منصة تتويج. السائق البريطاني، الذي عانى في سباقات أخيرة مثل جائزة قطر الكبرى حيث أنهى في المركز الثاني عشر، أقرّ بأن المرحلة الحالية تفرض مراجعة شاملة لطريقة عمله مع الفريق الأحمر.
أوضح هاميلتون أنه سيعود بعد نهاية الموسم إلى المصنع لبحث خيارات التغيير "مع أصحاب المصلحة الرئيسيين" وتحديد كيفية تحويل هذا النهج إلى نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنه يوثّق بعد كل سباق الأخطاء والقرارات التي يتخذها من أجل تحليلها خلال فترة الاستراحة ووضع مؤشرات لقرارات أفضل في المستقبل. كما لفت إلى أنه يعتزم إعادة تقييم "بيئته الخاصة" من فريق عمل وموظفين شخصيين، والنظر في مدى جدوى الاستفادة منهم أو نقل بعضهم إلى مواقع أخرى لتحسين العمل الجماعي.

ورغم الانتقادات وصعوبة التأقلم مع سيارة فيراري والجيل الحالي من السيارات ذات التأثير الأرضي، شدد هاميلتون على أنه لا يزال مؤمنًا تمامًا بقدراته، معتبرًا أن هذا الموسم كشف عن قدرته على الصمود، إذ قال إن اجتياز سنة بهذه الصعوبة يثبت أنه "مرن" وقادر على مواجهة ما هو قادم بثقة أكبر. (crash)
لويس هاميلتون

الفريق الأحمر

الفورمولا 1

الثاني عشر

البريطاني

المستقبل

حسين ال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24