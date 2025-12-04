22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل
الجزائري
رياض
محرز، نجم الأهلي السعودي وقائد "محاربي الصحراء"، القائمة النهائية لجائزة "أفضل لاعب في
الشرق الأوسط
2025" المقدّمة من "غلوب سوكر"، إلى جانب
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، السعودي سالم الدوسري، والفرنسي كريم بنزيما.
Advertisement
محرز قدّم عامًا هجوميًا لافتًا، بعدما أسهم في "45 هدفًا" خلال 2025 مع ناديه ومنتخب
الجزائر
، بينها "39 مساهمة" تهديفية مع الأهلي في مختلف المسابقات، و"6 مساهمات" مع المنتخب بين تسجيل وصناعة، كما لمع في "
كأس آسيا
للنخبة" بتسجيله "9 أهداف" وتمرير "4" كرات حاسمة في نسختيها الماضية والحالية.
التصويت الجماهيري يحسم هوية الفائز، حيث يتقدّم
رونالدو
حتى تاريخ "4 كانون الأول" بنسبة "40.3%" من الأصوات، مقابل "34.1%" لمحرز، بينما يحتل سالم الدوسري المركز الثالث بنسبة "19.6%"، في حين يأتي كريم بنزيما رابعًا بنحو "6%" فقط، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام الأخيرة قبل حفل الجوائز في "28 كانون الأول 2025". (العين)
مواضيع ذات صلة
جائزة أفضل لاعب: صلاح ينافس مبابي وهالاند ونجوم أوروبا
Lebanon 24
جائزة أفضل لاعب: صلاح ينافس مبابي وهالاند ونجوم أوروبا
04/12/2025 19:45:26
04/12/2025 19:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب عربيّ يُنافس لامين يامال على جائزة أفضل هدف في العالم.. من هو؟
Lebanon 24
لاعب عربيّ يُنافس لامين يامال على جائزة أفضل هدف في العالم.. من هو؟
04/12/2025 19:45:26
04/12/2025 19:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟
Lebanon 24
بالأسماء... من هم المرشّحون لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟
04/12/2025 19:45:26
04/12/2025 19:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق "النظارات الذكية" يشتعل عالميًا
Lebanon 24
سباق "النظارات الذكية" يشتعل عالميًا
04/12/2025 19:45:26
04/12/2025 19:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
الشرق الأوسط
البرتغالي
الجزائري
كأس آسيا
البرتغال
رونالدو
تابع
قد يعجبك أيضاً
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
12:05 | 2025-12-04
04/12/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير
Lebanon 24
هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير
10:49 | 2025-12-04
04/12/2025 10:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟
Lebanon 24
هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟
08:54 | 2025-12-04
04/12/2025 08:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي: غوارديولا الأفضل في التاريخ
Lebanon 24
ميسي: غوارديولا الأفضل في التاريخ
08:51 | 2025-12-04
04/12/2025 08:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط صراع إيطالي مشتعل على اللقب.. سباليتي يعود إلى نابولي خصماً مع يوفنتوس
Lebanon 24
وسط صراع إيطالي مشتعل على اللقب.. سباليتي يعود إلى نابولي خصماً مع يوفنتوس
08:48 | 2025-12-04
04/12/2025 08:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
06:00 | 2025-12-04
04/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:05 | 2025-12-04
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
10:49 | 2025-12-04
هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير
08:54 | 2025-12-04
هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟
08:51 | 2025-12-04
ميسي: غوارديولا الأفضل في التاريخ
08:48 | 2025-12-04
وسط صراع إيطالي مشتعل على اللقب.. سباليتي يعود إلى نابولي خصماً مع يوفنتوس
08:47 | 2025-12-04
إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24