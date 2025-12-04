محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"

Advertisement

دخل محرز، نجم الأهلي السعودي وقائد "محاربي الصحراء"، القائمة النهائية لجائزة "أفضل لاعب في 2025" المقدّمة من "غلوب سوكر"، إلى جانب ، السعودي سالم الدوسري، والفرنسي كريم بنزيما.محرز قدّم عامًا هجوميًا لافتًا، بعدما أسهم في "45 هدفًا" خلال 2025 مع ناديه ومنتخب ، بينها "39 مساهمة" تهديفية مع الأهلي في مختلف المسابقات، و"6 مساهمات" مع المنتخب بين تسجيل وصناعة، كما لمع في " للنخبة" بتسجيله "9 أهداف" وتمرير "4" كرات حاسمة في نسختيها الماضية والحالية.التصويت الجماهيري يحسم هوية الفائز، حيث يتقدّم حتى تاريخ "4 كانون الأول" بنسبة "40.3%" من الأصوات، مقابل "34.1%" لمحرز، بينما يحتل سالم الدوسري المركز الثالث بنسبة "19.6%"، في حين يأتي كريم بنزيما رابعًا بنحو "6%" فقط، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام الأخيرة قبل حفل الجوائز في "28 كانون الأول 2025". (العين)