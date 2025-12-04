Advertisement

رياضة

محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:52
دخل الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي وقائد "محاربي الصحراء"، القائمة النهائية لجائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2025" المقدّمة من "غلوب سوكر"، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعودي سالم الدوسري، والفرنسي كريم بنزيما.
محرز قدّم عامًا هجوميًا لافتًا، بعدما أسهم في "45 هدفًا" خلال 2025 مع ناديه ومنتخب الجزائر، بينها "39 مساهمة" تهديفية مع الأهلي في مختلف المسابقات، و"6 مساهمات" مع المنتخب بين تسجيل وصناعة، كما لمع في "كأس آسيا للنخبة" بتسجيله "9 أهداف" وتمرير "4" كرات حاسمة في نسختيها الماضية والحالية.

التصويت الجماهيري يحسم هوية الفائز، حيث يتقدّم رونالدو حتى تاريخ "4 كانون الأول" بنسبة "40.3%" من الأصوات، مقابل "34.1%" لمحرز، بينما يحتل سالم الدوسري المركز الثالث بنسبة "19.6%"، في حين يأتي كريم بنزيما رابعًا بنحو "6%" فقط، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام الأخيرة قبل حفل الجوائز في "28 كانون الأول 2025". (العين)
