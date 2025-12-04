19
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
Lebanon 24
04-12-2025
|
12:05
A-
A+
قال
جون تيري
قائد فريق "
تشيلسي
" الإنكليزيّ السابق، إنّ "افتقار النادي للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوري".
وانتقد تيري قرار
الإيطالي
إنزو ماريسكا
المدير الفني
للفريق، باعتماد مبدأ التدوير وكذلك الأداء الذي قدمه الفريق في ملعب "إيلاند رود". (العربية)
