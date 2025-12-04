Advertisement

رياضة

تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم

Lebanon 24
04-12-2025 | 15:07
تعادل المنتخب السوري لكرة القدم، مع نظيره القطري 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.
ووضع اللاعب القطري أحمد علاء الدين منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 78 بتسديدة رأسية، لكن المهاجم السوري عمر خريبين ردّ بهدف التعادل بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في الوقت الضائع من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد خليفة الدولي في قطر.

ورفع المنتخب السوري رصيده بعد هذا التعادل إلى أربع نقاط ويشغل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف نظيره الفلسطيني. (روسيا اليوم)
