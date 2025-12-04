تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم

Advertisement

تعادل المنتخب السوري ، مع نظيره 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.ووضع اللاعب القطري منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 78 بتسديدة رأسية، لكن المهاجم السوري عمر خريبين ردّ بهدف التعادل بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في الوقت الضائع من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد الدولي في قطر.ورفع المنتخب السوري رصيده بعد هذا التعادل إلى أربع نقاط ويشغل المركز الثاني في جدول ترتيب بفارق الأهداف خلف نظيره الفلسطيني. (روسيا اليوم)