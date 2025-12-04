19
o
بيروت
14
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم
Lebanon 24
04-12-2025
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعادل المنتخب السوري
لكرة القدم
، مع نظيره
القطري
1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.
Advertisement
ووضع اللاعب القطري
أحمد علاء الدين
منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 78 بتسديدة رأسية، لكن المهاجم السوري عمر خريبين ردّ بهدف التعادل بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في الوقت الضائع من عمر المباراة التي جرت على ملعب استاد
خليفة
الدولي في قطر.
ورفع المنتخب السوري رصيده بعد هذا التعادل إلى أربع نقاط ويشغل المركز الثاني في جدول ترتيب
المجموعة الأولى
بفارق الأهداف خلف نظيره الفلسطيني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
العهد يفوز على المبرة 2-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم
Lebanon 24
العهد يفوز على المبرة 2-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم
05/12/2025 02:58:44
05/12/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
Lebanon 24
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
05/12/2025 02:58:44
05/12/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
Lebanon 24
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب القيود الأميركية على التأشيرات
05/12/2025 02:58:44
05/12/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدف قاتل في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً.. البرازيل تفوز على المغرب (فيديو)
Lebanon 24
بهدف قاتل في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً.. البرازيل تفوز على المغرب (فيديو)
05/12/2025 02:58:44
05/12/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد علاء الدين
المجموعة الأولى
روسيا اليوم
علاء الدين
لكرة القدم
أحمد علاء
كرة القدم
فلسطين
قد يعجبك أيضاً
"آرسنال" يضمّ التوأم كوينتيرو
Lebanon 24
"آرسنال" يضمّ التوأم كوينتيرو
13:26 | 2025-12-04
04/12/2025 01:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
12:05 | 2025-12-04
04/12/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"
Lebanon 24
محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"
10:52 | 2025-12-04
04/12/2025 10:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير
Lebanon 24
هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير
10:49 | 2025-12-04
04/12/2025 10:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟
Lebanon 24
هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟
08:54 | 2025-12-04
04/12/2025 08:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:26 | 2025-12-04
"آرسنال" يضمّ التوأم كوينتيرو
12:05 | 2025-12-04
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
10:52 | 2025-12-04
محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"
10:49 | 2025-12-04
هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير
08:54 | 2025-12-04
هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟
08:51 | 2025-12-04
ميسي: غوارديولا الأفضل في التاريخ
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24