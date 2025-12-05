هل يشارك ميسي مع منتخب بلاده في مونديال 2026؟

Advertisement

أثار النجم الجدل مجددا بشأن مشاركته المنتظرة مع منتخب بلاده في 2026 التي ستقام في وكندا والمكسيك بعدما ألمح في وقت سابق إلى إمكانية عدم مشاركته في المونديال المقبل إن كانت حالته الصحية والبدنية لا تسمح بذلك.وقال ميسي في مقابلة مع شبكة "ESPN" في نسختها الأرجنتينية "آمل أن أكون هناك لقد قلت دائما إنني أحب أن أكون حاضرا في أسوأ الأحوال سأكون متواجدا لمشاهدة البطولة مباشرة من المدرجات وسيكون ذلك مميزا".وأردف "سأتعامل مع كل يوم بيومه، سأحاول أن أكون صادقا وواقعيا وأن أشعر بالسعادة، هذا العام شعرت بسعادة غامرة".وأضاف أن المونديال يظل حدثا استثنائيًا للجميع وأنه يحمل دلالة خاصة للأرجنتينيين " حدث خاص لكل بلد لكنه بالنسبة لنا كأرجنتينيين مختلف تماما لأننا نعيشه بشغف كبير".