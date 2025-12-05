نوريس يقترب من لقب "الفورمولا 1"… سباق أبوظبي يحسم كل شيء

يشتعل سباق اللقب في لعام 2025 قبل ساعات من الجولة الختامية على حلبة ياس مارينا في . التجارب الحرّة الأخيرة أظهرت تقاربًا كبيرًا بين المتنافسين، حيث تقدّم سائق على فيرستابن سائق ريد بُل بفارق واضح بلغ 0.363 ثانية، وهو فارق لم يكن فيرستابن يتمناه، رغم أنه بدا أكثر تنافسية في محاكاة السباق التي تعكس عادة الأداء الحقيقي ليوم الأحد.

Advertisement

في المقابل، جاء في المركز في التجارب، ما يعكس صعوبة موقفه في الصراع على اللقب، خصوصًا أنه متأخر عن نوريس بفارق 16 نقطة.



نوريس يدخل السباق وفي رصيده 408 نقاط مقابل 396 نقطة لفيرستابن و392 نقطة لبياستري. ومع هذه المعطيات، يبدو أن نوريس يملك أفضلية واضحة، إذ يكفيه أن يصعد إلى منصة التتويج ليحسم اللقب رسميًا، بغض النظر عن نتائج منافسيه. أما فيرستابن، فيحتاج إلى فوز قوي أو على الأقل شرط أن يتراجع نوريس بشكل كبير، بينما تبدو حظوظ بياستري شبه معدومة إلا في حال حدوث سيناريو استثنائي يقلب الترتيب بالكامل.



ومع أن الحسابات تمنح الأفضلية لنوريس، فإن سباق أبوظبي لطالما حمل مفاجآت في اللحظات الأخيرة. ومع نهاية موسم طويل ومعقد، يبقى السؤال معلّقًا على مجريات الأحد، لكن المنطق والمعطيات الحالية يشيران إلى أن لاندو نوريس هو الأقرب ليكون بطل العالم للفورمولا 1 هذا العام.