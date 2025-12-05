Advertisement

رياضة

نوريس يقترب من لقب "الفورمولا 1"… سباق أبوظبي يحسم كل شيء

Lebanon 24
05-12-2025 | 23:00
يشتعل سباق اللقب في الفورمولا 1 لعام 2025 قبل ساعات من الجولة الختامية على حلبة ياس مارينا في أبوظبي. التجارب الحرّة الأخيرة أظهرت تقاربًا كبيرًا بين المتنافسين، حيث تقدّم لاندو نوريس سائق مكلارين على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بفارق واضح بلغ 0.363 ثانية، وهو فارق لم يكن فيرستابن يتمناه، رغم أنه بدا أكثر تنافسية في محاكاة السباق التي تعكس عادة الأداء الحقيقي ليوم الأحد.
في المقابل، جاء أوسكار بياستري في المركز الحادي عشر في التجارب، ما يعكس صعوبة موقفه في الصراع على اللقب، خصوصًا أنه متأخر عن نوريس بفارق 16 نقطة.

نوريس يدخل السباق وفي رصيده 408 نقاط مقابل 396 نقطة لفيرستابن و392 نقطة لبياستري. ومع هذه المعطيات، يبدو أن نوريس يملك أفضلية واضحة، إذ يكفيه أن يصعد إلى منصة التتويج يوم الأحد ليحسم اللقب رسميًا، بغض النظر عن نتائج منافسيه. أما فيرستابن، فيحتاج إلى فوز قوي أو على الأقل مركز متقدم شرط أن يتراجع نوريس بشكل كبير، بينما تبدو حظوظ بياستري شبه معدومة إلا في حال حدوث سيناريو استثنائي يقلب الترتيب بالكامل.

ومع أن الحسابات تمنح الأفضلية لنوريس، فإن سباق أبوظبي لطالما حمل مفاجآت في اللحظات الأخيرة. ومع نهاية موسم طويل ومعقد، يبقى السؤال معلّقًا على مجريات الأحد، لكن المنطق والمعطيات الحالية يشيران إلى أن لاندو نوريس هو الأقرب ليكون بطل العالم للفورمولا 1 هذا العام.
