رياضة
1572 نقطة في الشطرنج السريع… إنجاز غير مسبوق لطفل!
Lebanon 24
05-12-2025
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح الطفل
الهندي
سارواغيا سينغ كوشواها، البالغ 3 سنوات و7 أشهر و20 يومًا، أصغر لاعب شطرنج مُدرج في تصنيف
الاتحاد الدولي
للشطرنج (FIDE)، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لمواطنه أنيش ساركار الذي دخل التصنيف في سن 3 سنوات و8 أشهر و19 يومًا.
وسجل كوشواها 1572 نقطة في منافسات الشطرنج السريع، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي. وللانضمام إلى تصنيف FIDE، يكفي أن يهزم اللاعب منافسًا واحدًا مصنّفًا، إذ يعتمد التصنيف على أداء اللاعب لكنه لا يعد ترتيبًا رسميًا.
ويحتل النرويجي
ماغنوس كارلسن
صدارة التصنيف العالمي للشطرنج السريع حاليًا برصيد 2824 نقطة.
والد الطفل عبّر عن فخره الكبير بإنجاز ابنه، قائلًا إن العائلة تطمح لأن يصبح "أستاذًا كبيرًا" في الشطرنج مستقبلًا. وقد فاز كوشواها على ثلاثة لاعبين مصنّفين في بطولات داخل ولايته ومناطق أخرى في
الهند
.
(الفرنسية)
