هذا ما قاله مدرب النروج قبل مواجهة مبابي في مونديال 2026

أبدى مدرب منتخب النروج ستال سولباكين شعورا بالقلق من نتيجة قرعة 2026 التي وضعت منتخب بلاده في المجموعة نفسها التي تضم بطلة كأس العالم 2018 ووصيفة بطل 2022.وأسفرت القرعة التي جرت في أمس الجمعة عن وقوع فرنسا والنروج والسنغال في المجموعة التاسعة بجانب المنتخب المتأهل عن الملحق العالمي أو بوليفيا أو سورينام.وبعد كشف منتخبات المجموعة التاسعة، أدلى ستال سولباكين، نجم منتخب النروح ولاعبه في آخر ظهور في المونديال عام 1998 بتصريح مُثير قائلا إن القرعة كانت قاسية على بلاده التي ستواجه أحد أفضل المهاجمين في العالم.ورغم أن منتخب النروج حقق مسيرة مذهلة في التصفيات الأوروبية بقيادة هدافه إرلينغ هالاند، وفاز على في أوسلو وفي روما، فإن سولباكين أبدى خشيته من أن تكون مهمة منتخب بلاده صعبة في التأهل للدور الثاني.وقال مدرب النروج: "قد تكون فرنسا هي أفضل فريق في إلى جانب إسبانيا في الوقت الحالي، أما كيليان مبابي فعندما يكون في أفضل حالاته فهو أحسن مهاجم في العالم، سنواجه نجما كبيرا ونأمل أن يهدأ قليلا قبل كأس العالم".وتابع: "إذا استطاع لاعب إبطاء وتيرة اللعب، فلن أرفض ذلك، كمدرب للنرويج أتمنى أن يخفض سرعته قليلا قبل كأس العالم 2026".واعترف المدرب النرويجي أن المنافسة ستكون قوية في مباراة فرنسا والنروج يوم 26 حزيران 2026 في الجولة الثالثة بين مبابي وهالاند.وعلّق على هذه الثنائية المُرتقبة بالقول: "هذان الرجلان في قمة تألقهما الآن، وربما يكونان أفضل لاعبين في أوروبا حاليًا، دعونا نأمل أن يحافظ إيرلينغ على مستواه وأن يتراجع مستوى مبابي قليلًا".