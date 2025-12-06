Advertisement

رياضة

هذا ما قاله مدرب النروج قبل مواجهة مبابي في مونديال 2026

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:00
أبدى مدرب منتخب النروج لكرة القدم ستال سولباكين شعورا بالقلق من نتيجة قرعة كأس العالم 2026 التي وضعت منتخب بلاده في المجموعة نفسها التي تضم فرنسا بطلة كأس العالم 2018 ووصيفة بطل 2022.
وأسفرت القرعة التي جرت في واشنطن أمس الجمعة عن وقوع فرنسا والنروج والسنغال في المجموعة التاسعة بجانب المنتخب المتأهل عن الملحق العالمي العراق أو بوليفيا أو سورينام.

وبعد كشف منتخبات المجموعة التاسعة، أدلى ستال سولباكين، نجم منتخب النروح ولاعبه في آخر ظهور في المونديال عام 1998 بتصريح مُثير قائلا إن القرعة كانت قاسية على بلاده التي ستواجه أحد أفضل المهاجمين في العالم.

ورغم أن منتخب النروج حقق مسيرة مذهلة في التصفيات الأوروبية بقيادة هدافه إرلينغ هالاند، وفاز على إيطاليا في أوسلو وفي روما، فإن سولباكين أبدى خشيته من أن تكون مهمة منتخب بلاده صعبة في التأهل للدور الثاني.

وقال مدرب النروج: "قد تكون فرنسا هي أفضل فريق في أوروبا إلى جانب إسبانيا في الوقت الحالي، أما كيليان مبابي فعندما يكون في أفضل حالاته فهو أحسن مهاجم في العالم، سنواجه نجما كبيرا ونأمل أن يهدأ قليلا قبل كأس العالم".

وتابع: "إذا استطاع لاعب ريال مدريد إبطاء وتيرة اللعب، فلن أرفض ذلك، كمدرب للنرويج أتمنى أن يخفض سرعته قليلا قبل كأس العالم 2026".

واعترف المدرب النرويجي أن المنافسة ستكون قوية في مباراة فرنسا والنروج يوم 26 حزيران 2026 في الجولة الثالثة بين مبابي وهالاند.

وعلّق على هذه الثنائية المُرتقبة بالقول: "هذان الرجلان في قمة تألقهما الآن، وربما يكونان أفضل لاعبين في أوروبا حاليًا، دعونا نأمل أن يحافظ إيرلينغ على مستواه وأن يتراجع مستوى مبابي قليلًا".
