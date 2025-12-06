Advertisement

رياضة

بعد 23 عامًا في الحلبة… جون سينا يودّع المصارعة نهائيًا

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1451673-639006469038067378.webp
Doc-P-1451673-639006469038067378.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حدّد اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية WWE رسميًا موعد آخر مباراة في مسيرة بطل العالم جون سينا ضمن جولة اعتزاله لعام 2025، إذ ستتصدّر المواجهة النهائية الليلة الرئيسية يوم 13 كانون الأوّل المقبل على حلبة Capital One Arena في العاصمة الأميركية واشنطن.
Advertisement

وأعلن النجم الأميركي وبطل WWE السابق جون سينا، الذي تحوّل إلى واحد من أبرز نجوم السينما، اعتزاله النهائي بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 23 عامًا، ليُسدل الستار على واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ المصارعة الحرة.

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج jimmy kimmel live، أكد سينا أن مواجهته الأخيرة ستكون يوم السبت 13 كانون الأوّل 2025 ضمن عرض Saturday Night’s Main Event XLII، الذي سيُبث عبر منصة Peacock. وقال "كان عامًا استثنائيًا. أعلنت اعتزالي منذ أكثر من 15 شهرًا، والآن أؤكد أنني انتهيت تمامًا… لن أعود إلى الحلبة مرة أخرى أبدًا".
وأوضح سينا، البالغ من العمر 48 عامًا، أن قرار الاعتزال جاء بعد تفكير طويل، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المصارعين يؤجّلون التوقف دائمًا تحت عنوان «مواجهة أخيرة قبل الاعتزال»، لكنه شدّد على أنه قدّم كل ما لديه خلال أكثر من عقدين داخل الحلبة.

وأضاف "بعد 23 عامًا من الأداء المتواصل والظهور الأسبوعي أمام الجماهير في مختلف أنحاء العالم، أشعر أن الوقت قد حان لمنح هذه المسيرة نهاية تليق بها".

وكشف سينا أن إعلانه المبكر للاعتزال كان بهدف منح الجمهور فرصة الوداع بطريقة تليق بهذه العلاقة الطويلة، قائلًا "دخلت بيوت الناس لأكثر من 20 عامًا، 52 أسبوعًا في السنة دون انقطاع، وأشعر بارتباط عميق مع جمهور WWE حول العالم".

وعبّر عن امتنانه الكبير لما رافق جولته الوداعية هذا العام، معتبرًا أن لقاء الجماهير وسماع قصصهم جعله يدرك حجم التأثير المتبادل بينهم وبينه، وختم بالقول "كان عامًا مليئًا بالشغف والمشاعر… وأتمنى أن تكون مباراتي الأخيرة ليلة تليق بكل تلك السنوات".

مواضيع ذات صلة
بعد أكثر من 230 عاماً.. أميركا تودّع البِنس
lebanon 24
07/12/2025 12:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الحلوى.. زفاف تحوّل إلى حلبة مصارعة بين أهل العريس والعروس (فيديو)
lebanon 24
07/12/2025 12:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ليف مورغان تنقلب على سينا
lebanon 24
07/12/2025 12:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"منظمة الصحة": مرض السلّ تسبّب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي
lebanon 24
07/12/2025 12:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

اتحاد المصارعة العالمية

jimmy kimmel live

اتحاد المصارعة

الرئيسي

واشنطن

الطويل

يوم 13

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:05 | 2025-12-07
02:47 | 2025-12-07
00:28 | 2025-12-07
23:00 | 2025-12-06
16:39 | 2025-12-06
14:30 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24