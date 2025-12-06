بعد 23 عامًا في الحلبة… جون سينا يودّع المصارعة نهائيًا



وأعلن النجم الأميركي وبطل WWE السابق جون سينا، الذي تحوّل إلى واحد من أبرز نجوم السينما، اعتزاله النهائي بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 23 عامًا، ليُسدل الستار على واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ المصارعة الحرة.



وأوضح سينا، البالغ من العمر 48 عامًا، أن قرار الاعتزال جاء بعد تفكير طويل، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المصارعين يؤجّلون التوقف دائمًا تحت عنوان «مواجهة أخيرة قبل الاعتزال»، لكنه شدّد على أنه قدّم كل ما لديه خلال أكثر من عقدين داخل الحلبة.



وأضاف "بعد 23 عامًا من الأداء المتواصل والظهور الأسبوعي أمام الجماهير في مختلف أنحاء العالم، أشعر أن الوقت قد حان لمنح هذه المسيرة نهاية تليق بها".



وكشف سينا أن إعلانه المبكر للاعتزال كان بهدف منح الجمهور فرصة الوداع بطريقة تليق بهذه العلاقة الطويلة، قائلًا "دخلت بيوت الناس لأكثر من 20 عامًا، 52 أسبوعًا في السنة دون انقطاع، وأشعر بارتباط عميق مع جمهور WWE حول العالم".



وعبّر عن امتنانه الكبير لما رافق جولته الوداعية هذا العام، معتبرًا أن لقاء الجماهير وسماع قصصهم جعله يدرك حجم التأثير المتبادل بينهم وبينه، وختم بالقول "كان عامًا مليئًا بالشغف والمشاعر… وأتمنى أن تكون مباراتي الأخيرة ليلة تليق بكل تلك السنوات".



