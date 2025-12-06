Advertisement

رياضة

ميسي في مواجهة عقدته القديمة: مولر يعترض طريق أول لقب لإنتر ميامي

Lebanon 24
06-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1451675-639006473492270680.jpg
Doc-P-1451675-639006473492270680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى الأسطورة ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي، مساء السبت، إلى إحراز أول ألقابهما في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، عندما يستضيفان فانكوفر وايتكابس بقيادة الألماني توماس مولر، الخصم الذي شكّل عقدة طويلة للنجم الأرجنتيني على مدار أكثر من عقد ونصف.
Advertisement

وتأتي هذه القمة بعد ساعات من سحب قرعة مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك، في مشهد مثالي للدوري الأميركي يجمع بين أيقونته الأبرز ميسي (38 عامًا) وأحد آخر كبار النجوم الأوروبيين المنضمين حديثًا إلى البطولة مولر (36 عامًا)، الذي انتقل إلى كندا في آب الماضي.

وتُعيد المواجهة فتح سجل طويل من الصدامات القاسية على ميسي أمام المهاجم الألماني، إذ كانت أبرزها رباعية ألمانيا في شباك الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2010، بثنائية لمولر، ثم الخسارة القاسية في نهائي مونديال 2014 بهدف وحيد. كما لا تُنسى كارثة برشلونة أمام بايرن ميونخ عام 2020 حين خسر الفريق الكاتالوني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريح له هذا الأسبوع، قال مولر في نشرته الشهرية: "ما أجمل من مواجهة الأسطورة، اللعب ضد ميسي والفوز عليه؟"، كاشفًا أنه خرج منتصرًا في 7 من أصل 10 مواجهات بينهما.
 
وأضاف عبر "آبل تي في": "إنها مباراة نهائية كبيرة، تمنّيت هذه المواجهة وها نحن فيها"، مشددًا في الوقت نفسه على أنها "ليست مواجهة ميسي ضد مولر فقط".

ويقدّم فانكوفر وايتكابس، صاحب المركز الثاني في ترتيب الموسم العادي عن المنطقة الغربية، موسمًا لافتًا، مستفيدًا من تألق مولر الذي سجل 8 أهداف في 11 مباراة. في المقابل، يعيش إنتر ميامي، ثالث ترتيب الشرق، فترة ذهبية بقيادة ميسي هدّاف البطولة بـ29 هدفًا، أضاف إليها 6 أهداف في الأدوار الإقصائية، إلى جانب المهاجم الأرجنتيني تاديو أليندي الذي سجل 8 أهداف في 5 مباريات.

ويطمح الفريقان إلى كتابة التاريخ في هذه المواجهة، إذ لم يسبق لأي منهما بلوغ نهائي البطولة، التي توّج بلقبها الموسم الماضي نادي لوس أنجليس غالاكسي.

مواضيع ذات صلة
بعد تجديد عقده مع "انتر ميامي"... هذا أوّل تعليق لميسي
lebanon 24
07/12/2025 12:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة وعلى طريق المشرفية الرحاب السفارة الكويتية
lebanon 24
07/12/2025 12:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أمام ترامب... تكريم ميسي ومنحه مفتاح مدينة ميامي
lebanon 24
07/12/2025 12:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
lebanon 24
07/12/2025 12:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

الأوروبيين

كرة القدم

الأوروبي

ألمانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:05 | 2025-12-07
02:47 | 2025-12-07
00:28 | 2025-12-07
16:39 | 2025-12-06
16:00 | 2025-12-06
14:30 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24