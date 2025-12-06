ميسي في مواجهة عقدته القديمة: مولر يعترض طريق أول لقب لإنتر ميامي



وتأتي هذه القمة بعد ساعات من سحب قرعة مونديال 2026، الذي تستضيفه إلى جانب كندا والمكسيك، في مشهد مثالي للدوري الأميركي يجمع بين أيقونته الأبرز ميسي (38 عامًا) وأحد آخر كبار النجوم المنضمين حديثًا إلى البطولة مولر (36 عامًا)، الذي انتقل إلى كندا في آب الماضي.



وتُعيد المواجهة فتح سجل طويل من الصدامات القاسية على ميسي أمام المهاجم الألماني، إذ كانت أبرزها رباعية في شباك الأرجنتين في ربع نهائي 2010، بثنائية لمولر، ثم الخسارة القاسية في نهائي مونديال 2014 بهدف وحيد. كما لا تُنسى كارثة أمام بايرن ميونخ عام 2020 حين خسر الفريق الكاتالوني 8-2 في ربع نهائي .



وأضاف عبر "آبل تي في": "إنها مباراة نهائية كبيرة، تمنّيت هذه المواجهة وها نحن فيها"، مشددًا في الوقت نفسه على أنها "ليست مواجهة ميسي ضد مولر فقط".



ويقدّم فانكوفر وايتكابس، صاحب المركز الثاني في ترتيب الموسم العادي عن المنطقة الغربية، موسمًا لافتًا، مستفيدًا من تألق مولر الذي سجل 8 أهداف في 11 مباراة. في المقابل، يعيش إنتر ميامي، ثالث ترتيب الشرق، فترة ذهبية بقيادة ميسي هدّاف البطولة بـ29 هدفًا، أضاف إليها 6 أهداف في الأدوار الإقصائية، إلى جانب المهاجم الأرجنتيني تاديو أليندي الذي سجل 8 أهداف في 5 مباريات.



ويطمح الفريقان إلى كتابة التاريخ في هذه المواجهة، إذ لم يسبق لأي منهما بلوغ نهائي البطولة، التي توّج بلقبها الموسم الماضي نادي لوس أنجليس غالاكسي.



