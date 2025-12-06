موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025

Advertisement

تُقام مباراة والسعودية ضمن منافسات كأس العرب 2025، يوم الاثنين 8 كانون الأوّل الجاري، على أرضية ملعب لوسيل المونديالي.وتنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت المغرب والجزائر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساءً (19:00) بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً (21:00) بتوقيت .تشكيلة المتوقعة أمام المغرب:العقيدي، مجرشي، ، حسان تمبكتي، محمد كنو، أيمن يحيى، الخيبري، الجوير، العبود، البريكان، .تشكيلة المغرب المتوقعة أمام السعودية:بنعبيد، مروان سعدان، بوفتيني، موساوي، باش، بولاكسوت، حريمات، الكرتي، بركاوي، زحزوح، تسيودالي.