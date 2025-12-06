Advertisement

موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:30
تُقام مباراة المغرب والسعودية ضمن منافسات كأس العرب 2025، يوم الاثنين 8 كانون الأوّل الجاري، على أرضية ملعب لوسيل المونديالي.
وتنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت المغرب والجزائر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساءً (19:00) بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام المغرب:
العقيدي، مجرشي، العمري، حسان تمبكتي، محمد كنو، أيمن يحيى، الخيبري، الجوير، العبود، البريكان، سالم الدوسري.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام السعودية:
بنعبيد، مروان سعدان، بوفتيني، موساوي، باش، بولاكسوت، حريمات، الكرتي، بركاوي، زحزوح، تسيودالي.

