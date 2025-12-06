تعادل يُبقي الحسابات مفتوحة بين مصر والإمارات بكأس العرب

Advertisement

فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مواجهة منتخبي مصر والإمارات، مساء السبت، ضمن منافسات كأس العرب المقامة في قطر، ليبقي الطرفان على آمالهما قائمة في بلوغ الدور الثاني.وافتتح كايو التسجيل للمنتخب في الدقيقة 60، قبل أن يخطف مروان حمدي هدف التعادل لـ" " في الدقيقة 85.وبهذه النتيجة، احتل المنتخب المصري المركز الثاني في خلف المتصدر بست نقاط والذي ضمن التأهل، فيما جاء منتخب ثالثًا برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع بالرصيد ذاته.وتُختتم مباريات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الأردن مع مصر، والإمارات مع الكويت في مواجهتين حاسمتين.