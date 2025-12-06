22
رياضة
تعادل يُبقي الحسابات مفتوحة بين مصر والإمارات بكأس العرب
Lebanon 24
06-12-2025
|
16:39
فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مواجهة منتخبي مصر والإمارات، مساء السبت، ضمن منافسات كأس العرب المقامة في قطر، ليبقي الطرفان على آمالهما قائمة في بلوغ الدور الثاني.
وافتتح كايو التسجيل للمنتخب
الإماراتي
في الدقيقة 60، قبل أن يخطف مروان حمدي هدف التعادل لـ"
الفراعنة
" في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة، احتل المنتخب المصري المركز الثاني في
المجموعة الثالثة
خلف
الأردن
المتصدر بست نقاط والذي ضمن التأهل، فيما جاء منتخب
الإمارات
ثالثًا برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن
الكويت
صاحب المركز الرابع بالرصيد ذاته.
وتُختتم مباريات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الأردن مع مصر، والإمارات مع الكويت في مواجهتين حاسمتين.
