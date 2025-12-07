Advertisement

رياضة

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 00:28
تستمر الإثارة في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الأول بمشاركة 16 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، يتأهل منها المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي. ومع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حجزت ثلاثة منتخبات مقاعدها رسمياً في دور الثمانية.
المنتخب السعودي كان أول المتأهلين بعدما حقق فوزين متتاليين على عُمان وجزر القمر، متصدراً المجموعة الثانية بـ6 نقاط. ولحق به منتخب الأردن الذي تغلّب على الكويت بنتيجة 3-1، ليصل إلى النقطة السادسة ويتصدر المجموعة الثالثة بعد فوزه السابق على الإمارات.

كما ضمن المنتخب العراقي تأهله إلى ربع النهائي بعد انتصاره على السودان بهدفين دون رد، مستفيداً من فوزه في الجولة الأولى على البحرين بنتيجة 2-1، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

وبذلك، أصبحت المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى ربع النهائي حتى الآن هي:

السعودية

الأردن

العراق
14:30 | 2025-12-06
