في هذا الموعد.. كريستيانو رونالدو سيلعب في ميامي

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" جدول مباريات 2026 والملاعب التي ستستضيف مباريات المنتخبات الـ48 المشاركة، وسط اهتمام واسع بمنتخب البرتغال لوجود ، قائد النصر السعودي، الذي قد يخوض آخر مشاركة له في المونديال.وقعت البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا، إضافةً إلى المتأهل من الملحق بين جامايكا وكاليدونيا والكونغو . ويعتبر المنتخب البرتغالي من أبرز المرشحين للقب، بفضل تشكيلته المدججة بالنجوم مثل برونو فيرنانديز (قائد مانشستر يونايتد)، وفيتينيا، نونو مينديز، وجواو نيفيز من .ومن أبرز مفاجآت "فيفا" تحديد الملاعب التي سيخوض فيها رونالدو مبارياته، حيث ستقام مواجهة البرتغال وكولومبيا في ميامي على ملعب "هارد روك" يوم 27 حزيران، رغم أن المدينة كانت متوقعة لمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. كما سيتخذ المنتخب البرتغالي من هيوستن مقرًّا له خلال البطولة، ما يعني أن تنقلاته في دور المجموعات ستقتصر بين هيوستن وميامي فقط.ستبدأ البرتغال مشوارها يوم 17 حزيران بمواجهة الفائز من الملحق القاري بين جامايكا والكونغو الديمقراطية أو كالدونيا الجديدة، ثم تلعب ضد أوزبكستان يوم 23 حزيران على ملعب "إن آر جي"، قبل مواجهة كولومبيا في ميامي.