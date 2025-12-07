Advertisement

رياضة

في هذا الموعد.. كريستيانو رونالدو سيلعب في ميامي

Lebanon 24
07-12-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1451829-639006981042416322.jpg
Doc-P-1451829-639006981042416322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جدول مباريات كأس العالم 2026 والملاعب التي ستستضيف مباريات المنتخبات الـ48 المشاركة، وسط اهتمام واسع بمنتخب البرتغال لوجود كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي قد يخوض آخر مشاركة له في المونديال.
Advertisement

وقعت البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا، إضافةً إلى المتأهل من الملحق بين جامايكا وكاليدونيا والكونغو الديمقراطية. ويعتبر المنتخب البرتغالي من أبرز المرشحين للقب، بفضل تشكيلته المدججة بالنجوم مثل برونو فيرنانديز (قائد مانشستر يونايتد)، وفيتينيا، نونو مينديز، وجواو نيفيز من باريس سان جيرمان.

ومن أبرز مفاجآت "فيفا" تحديد الملاعب التي سيخوض فيها رونالدو مبارياته، حيث ستقام مواجهة البرتغال وكولومبيا في ميامي على ملعب "هارد روك" يوم 27 حزيران، رغم أن المدينة كانت متوقعة لمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. كما سيتخذ المنتخب البرتغالي من هيوستن مقرًّا له خلال البطولة، ما يعني أن تنقلاته في دور المجموعات ستقتصر بين هيوستن وميامي فقط.

ستبدأ البرتغال مشوارها يوم 17 حزيران بمواجهة الفائز من الملحق القاري بين جامايكا والكونغو الديمقراطية أو كالدونيا الجديدة، ثم تلعب ضد أوزبكستان يوم 23 حزيران على ملعب "إن آر جي"، قبل مواجهة كولومبيا في ميامي.
مواضيع ذات صلة
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
lebanon 24
07/12/2025 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كريستيانو رونالدو في منتدى Tourise: أعتبر نفسي سعوديا وأساعد في مختلف القطاعات
lebanon 24
07/12/2025 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
lebanon 24
07/12/2025 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الموعد اقترب.. متى سيتزوّج رونالدو من جورجينا رودريغيز؟
lebanon 24
07/12/2025 12:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

باريس سان جيرمان

الديمقراطية

كأس العالم

لكرة القدم

الديمقراطي

ديمقراطي

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:05 | 2025-12-07
00:28 | 2025-12-07
23:00 | 2025-12-06
16:39 | 2025-12-06
16:00 | 2025-12-06
14:30 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24