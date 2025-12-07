Advertisement

رياضة

تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد

Lebanon 24
07-12-2025 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1452006-639007306436418030.jpg
Doc-P-1452006-639007306436418030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لم يكن قرار إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز مجرد تفصيل عابر، بل تحوّل إلى مؤشر على أزمة حقيقية داخل ليفربول، بعدما فجّرت تصريحات النجم المصري جدلاً واسعاً حول مستقبله في "أنفيلد".

وأظهر صلاح في تصريحاته غضباً واضحاً، ملمحاً إلى وجود توتر حاد بينه وبين المدرب آرني سلوت، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول مصيره قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية. فمع نادٍ اعتاد الحفاظ على نجومه، يبدو أن الأمور وصلت إلى مرحلة حساسة جعلت الحديث عن "الرحيل" مطروحاً بشكل غير مسبوق.

وبرغم أن سلوت أرجع قراراته إلى اعتبارات فنية، فإن توقيت هذه التبريرات لم ينجح في احتواء الجدل. فشعور لاعب بحجم صلاح بأنه خارج الحسابات يضع الأزمة في سياق أكبر من مجرد تغييرات تكتيكية.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من سفر صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ما يجعل مباراة برايتون المقبلة منعطفاً قد يُسجل آخر ظهور له على ملعب أنفيلد في الفترة الحالية، خصوصاً وسط استمرار اهتمام أندية سعودية بضمه.

النادي يلتزم الصمت والجماهير منقسمة، فيما يبدو أن صلاح يمر بأحد أكثر المنعطفات حساسية في مسيرته مع ليفربول، في وقت يترقب الجميع ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.

تصريحات صلاح بعد مباراة ليدز

أعرب صلاح عن استيائه الشديد بعد التعادل مع ليدز بنتيجة 3-3، مشيراً إلى أنه يشعر بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة". واعتبر أن علاقته بمدربه انهارت تماماً، قائلاً إن "هناك من لا يريد وجوده في الفريق".

واشتكى من جلوسه على الاحتياط للمباراة الثالثة على التوالي دون مشاركة، رغم أن ليفربول فقد تقدمه مرتين، وقال:
"قدمت الكثير للنادي خلال السنوات الماضية، والآن أجلس على الدكة دون تفسير واضح. أشعر بأن النادي تركني أتحمل اللوم وحدي".

وأكد صلاح أنه تلقى وعوداً في الصيف لكنه لا يرى أنها تحققت، مضيفاً:
"كانت علاقتي بالمدرب ممتازة، لكنها فجأة تلاشت، ولا أعرف السبب".

المحطات المقبلة لصلاح

  • 9 ديسمبر: مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

  • 13 ديسمبر: مباراة برايتون على أنفيلد

  • 15 ديسمبر: السفر للانضمام إلى منتخب مصر (كأس الأمم الإفريقية)

  • 1 يناير – 2 فبراير: فترة الانتقالات الشتوية

وقد تكون مباراة برايتون الأخيرة لصلاح قبل البطولة، وربما قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

وقال صلاح إنه طلب من عائلته حضور مباراة برايتون لأنها قد تكون "الأخيرة"، معترفاً بأنه لم يعد يتقبل الوضع الحالي. كما أشار إلى أنه يضطر للدفاع عن نفسه أمام الجماهير والإعلام رغم كونه هداف الفريق.

وعند سؤاله عن احتمالية الانتقال للسعودية قال:
"لا أريد الإجابة حتى لا يتم تفسير كلامي بطريقة خاطئة".

أما سلوت فبرر استبعاد صلاح بأنه "قرار فني لمواجهة أسلوب ليدز".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
lebanon 24
07/12/2025 21:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تساؤلات حول "مسؤول حزبي"
lebanon 24
07/12/2025 21:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف وجهة محمد صلاح المحتملة
lebanon 24
07/12/2025 21:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
lebanon 24
07/12/2025 21:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الأبطال

الأفريقية

صلاح على

ليفربول

المحطات

ميلان

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:21 | 2025-12-07
10:00 | 2025-12-07
09:13 | 2025-12-07
07:14 | 2025-12-07
04:05 | 2025-12-07
02:47 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24