بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. لاعب ليفربول: صلاح يخلق المشاكل

استغرب داني ميرفي لاعب السابق من تصريحات الغاضبة عقب تعادل فريقه مع ليدز 3-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، مشيراً إلى أن النجم المصري خلق مشكلة داخل الفريق بعدما تجاهل طرق باب مكتب المدرب آرني قبل الشكوى أمام .

وخرج صلاح بتصريحات مثيرة لوسائل الإعلام عقب جلوسه احتياطياً للمباراة الثالثة على التوالي في الممتاز، وكشف عن انهيار علاقته بالمدرب، وأشار إلى أن هناك من لا يريد استمراره مع ليفربول.



وقال ميرفي لاعب ليفربول في 249 مباراة بين نهاية التسعينيات وبداية الألفية لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" الذي يعرض على شاشة هيئة الإذاعة " ": حتى لو كنت محبطاً فإن ذلك لا يعطيك الحق بفعل ذلك. اذهب إلى المكتب واطرق باب المدرب وتحدث معه وعبّر له بكل صراحة عن شعورك مهما كنت تشعر بالضيق.

وأتبع: محمد جعل كل شيء يدور حوله الآن، وخلق مشكلة داخل الفريق وكذلك مشاكل للمدرب. وأكرر مجدداً مهما كان الوضع فلم يكن يجب عليه التعامل مع الأمر بهذه الطريقة.



وخاض صلاح 53 مباراة متواصلة بشكل أساسي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل أن تُكسر هذه السلسلة الأسبوع الماضي ببقائه على مقاعد البدلاء في مباراة وست هام التي انتصر بها الفريق ومن ثم واصل الجلوس احتياطياً في تعادل "الحمر" مع سندرلاند وليدز.



ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن 6 مباريات لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز إذا تأهلت مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.