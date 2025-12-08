19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. لاعب ليفربول: صلاح يخلق المشاكل
Lebanon 24
08-12-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغرب داني ميرفي لاعب
ليفربول
السابق من تصريحات
محمد صلاح
الغاضبة عقب تعادل فريقه مع ليدز
يونايتد
3-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، مشيراً إلى أن النجم المصري خلق مشكلة داخل الفريق بعدما تجاهل طرق باب مكتب المدرب آرني
سلوت
قبل الشكوى أمام
وسائل الإعلام
.
Advertisement
وخرج صلاح بتصريحات مثيرة لوسائل الإعلام عقب جلوسه احتياطياً للمباراة الثالثة على التوالي في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، وكشف عن انهيار علاقته بالمدرب، وأشار إلى أن هناك من لا يريد استمراره مع ليفربول.
وقال ميرفي لاعب ليفربول في 249 مباراة بين نهاية التسعينيات وبداية الألفية لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" الذي يعرض على شاشة هيئة الإذاعة
البريطانية
"
بي بي سي
": حتى لو كنت محبطاً فإن ذلك لا يعطيك الحق بفعل ذلك. اذهب إلى المكتب واطرق باب المدرب وتحدث معه وعبّر له بكل صراحة عن شعورك مهما كنت تشعر بالضيق.
وأتبع: محمد جعل كل شيء يدور حوله الآن، وخلق مشكلة داخل الفريق وكذلك مشاكل للمدرب. وأكرر مجدداً مهما كان الوضع فلم يكن يجب عليه التعامل مع الأمر بهذه الطريقة.
وخاض صلاح 53 مباراة متواصلة بشكل أساسي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل أن تُكسر هذه السلسلة الأسبوع الماضي ببقائه على مقاعد البدلاء في مباراة وست هام التي انتصر بها الفريق ومن ثم واصل الجلوس احتياطياً في تعادل "الحمر" مع سندرلاند وليدز.
ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن 6 مباريات لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز إذا تأهلت مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.
مواضيع ذات صلة
لاعب ليفربول: صلاح "خدعنا" فترة طويلة
Lebanon 24
لاعب ليفربول: صلاح "خدعنا" فترة طويلة
08/12/2025 10:25:44
08/12/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
08/12/2025 10:25:44
08/12/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زال صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟
Lebanon 24
هل ما زال صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟
08/12/2025 10:25:44
08/12/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا في تصريح مُثير للجدل: قد أقتل أحداً في هذه الحالة
Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا في تصريح مُثير للجدل: قد أقتل أحداً في هذه الحالة
08/12/2025 10:25:44
08/12/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
وسائل الإعلام
البريطانية
محمد صلاح
نهائي كأس
البريطاني
بي بي سي
ليفربول
تابع
قد يعجبك أيضاً
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
03:13 | 2025-12-08
08/12/2025 03:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
Lebanon 24
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
02:55 | 2025-12-08
08/12/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟
Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟
16:35 | 2025-12-07
07/12/2025 04:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
“رغم الانتصار.. منتخب تونس يودع كأس العرب
Lebanon 24
“رغم الانتصار.. منتخب تونس يودع كأس العرب
14:38 | 2025-12-07
07/12/2025 02:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
13:21 | 2025-12-07
07/12/2025 01:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
11:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:13 | 2025-12-08
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
02:55 | 2025-12-08
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
16:35 | 2025-12-07
من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟
14:38 | 2025-12-07
“رغم الانتصار.. منتخب تونس يودع كأس العرب
13:21 | 2025-12-07
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
11:49 | 2025-12-07
تصريحات صادمة من محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله في أنفيلد
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24