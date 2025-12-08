Advertisement

رياضة

جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار

Lebanon 24
08-12-2025 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1452208-639007847324242052.webp
Doc-P-1452208-639007847324242052.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيخضع نيمار لجراحة في ركبته بعد لعبه رغم الآلام ليساعد سانتوس على تفادي الهبوط من الدوري البرازيلي بالفوز 3-صفر على كروزيرو، الأحد، مما يزيد الشكوك بشأن فرص الجناح في المشاركة في كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
Advertisement


وعاد اللاعب (33 عاما) إلى نادي طفولته سانتوس في يناير الماضي بعد فترة مع الهلال السعودي وكان له تأثير حاسم في بقاء فريقه في دوري الأضواء البرازيلي بعدما سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

وقال نيمار الذي شارك في 20 فقط من 38 مباراة بالدوري "حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة. كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي. أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي. لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة. أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة".
ولم يقدم لاعب برشلونة وباريس سان جرمان السابق أي تفاصيل عن الجراحة أو الجدول الزمني المتوقع لتعافيه.

ولم يشارك نيمار مع البرازيل منذ عامين بسبب سلسلة من الإصابات.

وفي أكتوبر الماضي، قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إن المهاجم يجب أن يستعيد كامل لياقته البدنية إذا أراد استدعاءه للفريق المشارك في كأس العالم في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
ابنة الـ 12 عاماً تُشارك والدتها جراحة الأعصاب بعملية جراحية طارئة.. والقضاء يتحرّك!
lebanon 24
08/12/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟
lebanon 24
08/12/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف والطوارئ: 5 شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية في حي الرمال بمدينة غزة
lebanon 24
08/12/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي يطلب خطة طارئة للإنفاق الدفاعي
lebanon 24
08/12/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

برشلونة

الهلال

السعود

الجراح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
04:40 | 2025-12-08
04:04 | 2025-12-08
04:00 | 2025-12-08
03:13 | 2025-12-08
00:36 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24