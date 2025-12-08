Advertisement

رياضة

رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي

Lebanon 24
08-12-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1452217-639007856394163289.jpeg
Doc-P-1452217-639007856394163289.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قطع النجم البرازيلي رافينيا الطريق أمام كل الأخبار التي تحدّثت عن اقتراب رحيله عن برشلونة إلى الدوري السعودي، بعد موجة تقارير زعمت وجود اتفاق يسمح له بالمغادرة نهاية الموسم الحالي مقابل عرض مالي ضخم.
Advertisement

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد روّجت لوجود بند خاص في عقد رافينيا يتيح له الانتقال إلى السعودية، من دون الكشف عن قيمته، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

إلا أن رافينيا خرج عن صمته عبر حسابه على "إنستغرام"، كاتبًا "لا أعرف من أين يأتون بكل هذا الهراء… هكذا تولد الأخبار الكاذبة دائمًا".

من جهتها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب نفى بشكل قاطع هذه الشائعات، مشددة على أن نيته واضحة بالاستمرار مع النادي الكتالوني الذي جدّد عقده معه الصيف الماضي حتى حزيران 2028.

ورغم أن عقد رافينيا يمتد لثلاث سنوات إضافية، إلا أن إدارة برشلونة تدرس خيار التمديد لفترة أطول، في ظل اعتمادها المتزايد عليه في المشروع الرياضي للنادي.


مواضيع ذات صلة
هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟ دراسة تحسم الجدل
lebanon 24
08/12/2025 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
lebanon 24
08/12/2025 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحسمون الجدل: أذن الطفل تنظّف نفسها
lebanon 24
08/12/2025 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انفصاله رسميًا عن زوجته... فنان شهير يحسم الجدل وهذا ما قاله (صورة)
lebanon 24
08/12/2025 12:53:29 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الكشف عن

السعودية

برشلونة

من جهته

السعود

الرياض

رياضي

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
04:40 | 2025-12-08
04:04 | 2025-12-08
04:00 | 2025-12-08
02:55 | 2025-12-08
00:36 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24