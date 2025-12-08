رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي

Advertisement

قطع النجم البرازيلي رافينيا الطريق أمام كل الأخبار التي تحدّثت عن اقتراب رحيله عن إلى الدوري السعودي، بعد موجة تقارير زعمت وجود اتفاق يسمح له بالمغادرة نهاية الموسم الحالي مقابل عرض مالي ضخم.وكانت وسائل إعلام إسبانية قد روّجت لوجود بند خاص في عقد رافينيا يتيح له الانتقال إلى ، من دون قيمته، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.إلا أن رافينيا خرج عن صمته عبر حسابه على "إنستغرام"، كاتبًا "لا أعرف من أين يأتون بكل هذا الهراء… هكذا تولد الأخبار الكاذبة دائمًا".من جهتها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب نفى بشكل قاطع هذه الشائعات، مشددة على أن نيته واضحة بالاستمرار مع النادي الكتالوني الذي جدّد عقده معه الصيف الماضي حتى حزيران 2028.ورغم أن عقد رافينيا يمتد لثلاث سنوات إضافية، إلا أن إدارة برشلونة تدرس خيار التمديد لفترة أطول، في ظل اعتمادها المتزايد عليه في المشروع الرياضي للنادي.