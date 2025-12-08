20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل ثانيتين من النهاية… فارس زيام يحسم نزالاً "ناريًا"
Lebanon 24
08-12-2025
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل المصارع الفرنسي فارس زيام عروضه القوية في
بطولة الفنون القتالية المختلطة
وحقق فوزه السادس على التوالي في "يو
إف سي
323"، بعدما أطاح بالأذربيجاني ناظم صادقوف بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم فجر السبت في لاس
فيغاس
.
Advertisement
وفي سن الثامنة والعشرين، أكد زيام أنه بات أحد الأسماء الصاعدة بقوة في فئته، بعدما حسم المواجهة قبل ثانيتين فقط من نهاية الجولة الثانية، حين وجّه ضربتين قويتين بالمرفق وهو في وضعية السيطرة الكاملة على الأرض، منهياً النزال بشكل حاسم.
وأشاد
بابا
مستشار الفنون القتالية المختلطة في إذاعة "آر إم سي" بالمستوى الذي قدّمه المقاتل الفرنسي، معتبرًا أنه نجح في تحييد خصم بالغ الخطورة، وفرض سيطرته الكاملة منذ بداية المواجهة، من دون أن يمنح صادقوف أي فرصة لفرض أسلوبه أو تهديده، في أداء وصفه بالمثير للإعجاب.
هذا الفوز قد يفتح أمام زيام باب الدخول إلى دائرة أفضل 15 مقاتلاً في وزن أقل من 70 كلغ، إذ كشف أنه تحدث مع منسق المباريات بعد النزال وأبلغه أنه لا يطمح لمواجهة مصارع من ضمن أفضل 15 فقط، بل يسعى لمواجهة أحد أفضل 10 مقاتلين، غير أن المنسق اكتفى بالضحك ووعده بمنافس من قائمة الخمسة عشر في المرحلة المقبلة.
وعن خصمه الذي يتمناه، أشار زيام إلى
الأسترالي
دان هوكر، معتبرًا أنه مهاجم طويل مثله، لكنه يشعر بأنه يتفوّق عليه في مختلف الجوانب، غير أن هذه الرغبة اصطدمت بإعلان مفاجئ من منظمة "يو إف سي"، حيث تقرّر أن يواجه هوكر قريبًا المصارع الفرنسي
بينوا
سان
دوني
في نزال مقرر في 31 كانون الثاني المقبل في سيدني، ضمن الحدث
الرئيسي
المشترك لبطولة "يو إف سي 325".
مواضيع ذات صلة
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
Lebanon 24
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
08/12/2025 12:53:42
08/12/2025 12:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
النقاش الدولي بشأن بدائل لـ"اليونيفل" لم يحسم بعد
Lebanon 24
النقاش الدولي بشأن بدائل لـ"اليونيفل" لم يحسم بعد
08/12/2025 12:53:42
08/12/2025 12:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزام ناري" إسرائيلي من الجنوب إلى البقاع (صور)
Lebanon 24
"حزام ناري" إسرائيلي من الجنوب إلى البقاع (صور)
08/12/2025 12:53:42
08/12/2025 12:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري لم تحسم ترشحها و"التغييرون" سيخوضون المعركة "ولو ضدّ الجميع"
Lebanon 24
بهية الحريري لم تحسم ترشحها و"التغييرون" سيخوضون المعركة "ولو ضدّ الجميع"
08/12/2025 12:53:42
08/12/2025 12:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
بطولة الفنون القتالية المختلطة
الأسترالي
الرئيسي
بالمر
إف سي
بينوا
فيغاس
سي ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
Lebanon 24
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
05:35 | 2025-12-08
08/12/2025 05:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
Lebanon 24
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
04:04 | 2025-12-08
08/12/2025 04:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
Lebanon 24
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
04:00 | 2025-12-08
08/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
03:13 | 2025-12-08
08/12/2025 03:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
Lebanon 24
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
02:55 | 2025-12-08
08/12/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:35 | 2025-12-08
مكالمة جديدة بين ترامب ورونالدو… ماذا جرى فيها؟
04:04 | 2025-12-08
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
04:00 | 2025-12-08
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
03:13 | 2025-12-08
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
02:55 | 2025-12-08
جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار
00:36 | 2025-12-08
بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. لاعب ليفربول: صلاح يخلق المشاكل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 12:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 12:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 12:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24