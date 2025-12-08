Advertisement

رياضة

قبل ثانيتين من النهاية… فارس زيام يحسم نزالاً "ناريًا"

Lebanon 24
08-12-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1452262-639007908472814682.jpg
Doc-P-1452262-639007908472814682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل المصارع الفرنسي فارس زيام عروضه القوية في بطولة الفنون القتالية المختلطة وحقق فوزه السادس على التوالي في "يو إف سي 323"، بعدما أطاح بالأذربيجاني ناظم صادقوف بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم فجر السبت في لاس فيغاس.
Advertisement
 
وفي سن الثامنة والعشرين، أكد زيام أنه بات أحد الأسماء الصاعدة بقوة في فئته، بعدما حسم المواجهة قبل ثانيتين فقط من نهاية الجولة الثانية، حين وجّه ضربتين قويتين بالمرفق وهو في وضعية السيطرة الكاملة على الأرض، منهياً النزال بشكل حاسم.

وأشاد بابا مستشار الفنون القتالية المختلطة في إذاعة "آر إم سي" بالمستوى الذي قدّمه المقاتل الفرنسي، معتبرًا أنه نجح في تحييد خصم بالغ الخطورة، وفرض سيطرته الكاملة منذ بداية المواجهة، من دون أن يمنح صادقوف أي فرصة لفرض أسلوبه أو تهديده، في أداء وصفه بالمثير للإعجاب.

هذا الفوز قد يفتح أمام زيام باب الدخول إلى دائرة أفضل 15 مقاتلاً في وزن أقل من 70 كلغ، إذ كشف أنه تحدث مع منسق المباريات بعد النزال وأبلغه أنه لا يطمح لمواجهة مصارع من ضمن أفضل 15 فقط، بل يسعى لمواجهة أحد أفضل 10 مقاتلين، غير أن المنسق اكتفى بالضحك ووعده بمنافس من قائمة الخمسة عشر في المرحلة المقبلة.

وعن خصمه الذي يتمناه، أشار زيام إلى الأسترالي دان هوكر، معتبرًا أنه مهاجم طويل مثله، لكنه يشعر بأنه يتفوّق عليه في مختلف الجوانب، غير أن هذه الرغبة اصطدمت بإعلان مفاجئ من منظمة "يو إف سي"، حيث تقرّر أن يواجه هوكر قريبًا المصارع الفرنسي بينوا سان دوني في نزال مقرر في 31 كانون الثاني المقبل في سيدني، ضمن الحدث الرئيسي المشترك لبطولة "يو إف سي 325".

مواضيع ذات صلة
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
lebanon 24
08/12/2025 12:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش الدولي بشأن بدائل لـ"اليونيفل" لم يحسم بعد
lebanon 24
08/12/2025 12:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزام ناري" إسرائيلي من الجنوب إلى البقاع (صور)
lebanon 24
08/12/2025 12:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري لم تحسم ترشحها و"التغييرون" سيخوضون المعركة "ولو ضدّ الجميع"
lebanon 24
08/12/2025 12:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

بطولة الفنون القتالية المختلطة

الأسترالي

الرئيسي

بالمر

إف سي

بينوا

فيغاس

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:35 | 2025-12-08
04:04 | 2025-12-08
04:00 | 2025-12-08
03:13 | 2025-12-08
02:55 | 2025-12-08
00:36 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24