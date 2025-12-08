قبل ثانيتين من النهاية… فارس زيام يحسم نزالاً "ناريًا"

واصل المصارع الفرنسي فارس زيام عروضه القوية في وحقق فوزه السادس على التوالي في "يو 323"، بعدما أطاح بالأذربيجاني ناظم صادقوف بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم فجر السبت في لاس .

Advertisement

وفي سن الثامنة والعشرين، أكد زيام أنه بات أحد الأسماء الصاعدة بقوة في فئته، بعدما حسم المواجهة قبل ثانيتين فقط من نهاية الجولة الثانية، حين وجّه ضربتين قويتين بالمرفق وهو في وضعية السيطرة الكاملة على الأرض، منهياً النزال بشكل حاسم.



وأشاد مستشار الفنون القتالية المختلطة في إذاعة "آر إم سي" بالمستوى الذي قدّمه المقاتل الفرنسي، معتبرًا أنه نجح في تحييد خصم بالغ الخطورة، وفرض سيطرته الكاملة منذ بداية المواجهة، من دون أن يمنح صادقوف أي فرصة لفرض أسلوبه أو تهديده، في أداء وصفه بالمثير للإعجاب.



هذا الفوز قد يفتح أمام زيام باب الدخول إلى دائرة أفضل 15 مقاتلاً في وزن أقل من 70 كلغ، إذ كشف أنه تحدث مع منسق المباريات بعد النزال وأبلغه أنه لا يطمح لمواجهة مصارع من ضمن أفضل 15 فقط، بل يسعى لمواجهة أحد أفضل 10 مقاتلين، غير أن المنسق اكتفى بالضحك ووعده بمنافس من قائمة الخمسة عشر في المرحلة المقبلة.



وعن خصمه الذي يتمناه، أشار زيام إلى دان هوكر، معتبرًا أنه مهاجم طويل مثله، لكنه يشعر بأنه يتفوّق عليه في مختلف الجوانب، غير أن هذه الرغبة اصطدمت بإعلان مفاجئ من منظمة "يو إف سي"، حيث تقرّر أن يواجه هوكر قريبًا المصارع الفرنسي سان في نزال مقرر في 31 كانون الثاني المقبل في سيدني، ضمن الحدث المشترك لبطولة "يو إف سي 325".



