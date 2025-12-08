19
رياضة
فضيحة ابتزاز تطال نجمًا كوريًا عالميًا… والأحكام تصدر في سيول
Lebanon 24
08-12-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة في سيول حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق امرأة ابتزّت نجم منتخب
كوريا الجنوبية
هيونغ مين سون
، بعدما ادّعت زورًا أنها حامل بطفله وهددته بفضح الأمر علنًا. وبحسب تقارير صحافية، تمكّنت المرأة التي تُدعى يانغ من انتزاع نحو 300 مليون وون، أي ما يعادل 200 ألف دولار، بعدما أرسلت لسون صورة أشعة لجنين واستخدمتها وسيلة للضغط.
وأفادت التقارير بأن يانغ أنفقت المبلغ على سلع فاخرة وماركات عالمية، قبل أن تحاول مع شريكها يونغ ابتزاز اللاعب مجددًا بمبلغ إضافي يقارب 47 ألف دولار. إلا أن سون تقدّم بشكوى رسمية، ما أدى إلى توقيفهما وتوجيه تهم الابتزاز إليهما.
وقضت
المحكمة المركزية
في سيول بسجن يانغ أربع سنوات، فيما حُكم على شريكها بالسجن عامين، وقد أُودع الاثنان السجن منذ
مايو
الماضي. وأوضح القاضي إيم
جونغ
بين أن الابتزاز تجاوز حدود التهديد المالي، ووصل إلى التواصل مع
وسائل الإعلام
وشركات الإعلانات، مستغلًّا شهرة سون الواسعة، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرّض لضغوط نفسية كبيرة بسبب القضية.
وكان سون قد أدلى بشهادته في جلسة محاكمة مغلقة الشهر الماضي. ولا يزال الغموض يحيط بحقيقة الحمل المزعوم، إذ أكد القاضي أن يانغ لم تتحقق من هوية والد الجنين، وأن روايتها جاءت متناقضة وصعبة التصديق.
يُذكر أن سون انتقل مؤخرًا إلى
لوس أنجليس
أف سي بصفقة قياسية في الدوري الأميركي بلغت قيمتها نحو 26 مليون دولار.
رياضة
متفرقات
المحكمة المركزية
كوريا الجنوبية
هيونغ مين سون
وسائل الإعلام
لوس أنجليس
هيونغ مين
حكمت ال
مين سون
تابع
