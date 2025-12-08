فضيحة ابتزاز تطال نجمًا كوريًا عالميًا… والأحكام تصدر في سيول

Advertisement

أصدرت محكمة في سيول حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق امرأة ابتزّت نجم منتخب ، بعدما ادّعت زورًا أنها حامل بطفله وهددته بفضح الأمر علنًا. وبحسب تقارير صحافية، تمكّنت المرأة التي تُدعى يانغ من انتزاع نحو 300 مليون وون، أي ما يعادل 200 ألف دولار، بعدما أرسلت لسون صورة أشعة لجنين واستخدمتها وسيلة للضغط.وأفادت التقارير بأن يانغ أنفقت المبلغ على سلع فاخرة وماركات عالمية، قبل أن تحاول مع شريكها يونغ ابتزاز اللاعب مجددًا بمبلغ إضافي يقارب 47 ألف دولار. إلا أن سون تقدّم بشكوى رسمية، ما أدى إلى توقيفهما وتوجيه تهم الابتزاز إليهما.وقضت في سيول بسجن يانغ أربع سنوات، فيما حُكم على شريكها بالسجن عامين، وقد أُودع الاثنان السجن منذ الماضي. وأوضح القاضي إيم بين أن الابتزاز تجاوز حدود التهديد المالي، ووصل إلى التواصل مع وشركات الإعلانات، مستغلًّا شهرة سون الواسعة، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرّض لضغوط نفسية كبيرة بسبب القضية.وكان سون قد أدلى بشهادته في جلسة محاكمة مغلقة الشهر الماضي. ولا يزال الغموض يحيط بحقيقة الحمل المزعوم، إذ أكد القاضي أن يانغ لم تتحقق من هوية والد الجنين، وأن روايتها جاءت متناقضة وصعبة التصديق.يُذكر أن سون انتقل مؤخرًا إلى أف سي بصفقة قياسية في الدوري الأميركي بلغت قيمتها نحو 26 مليون دولار.