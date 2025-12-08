عودة محتملة لزيدان إلى مدريد بشروط "استثنائية"

Advertisement

فتحت إدارة الباب أمام احتمال إعادة لتولي تدريب الفريق، مع طرح سيناريو استثنائي يسمح له بالجمع بين تدريب النادي والإشراف على المنتخب الفرنسي في حال إتمام الاتفاق. وجاء هذا التحرك في ظل القلق المتصاعد داخل أروقة النادي بعد الخسارة الأخيرة أمام سيلتا فيغو 0-2 في ، والتي زادت من الضغوط على ألونسو الحالي.ووصفت الصحافة الهزيمة بأنها تأكيد على تراجع المستوى الفني للفريق في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة ألونسو على قيادة المشروع في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع ابتعاد تدريجيًا عن صدارة الترتيب، ما جعل خيار التغيير أكثر واقعية.وتشير المعطيات إلى أن لا يزال الاسم الأكثر قبولًا داخل النادي وبين الجماهير، نظرًا لعلاقته المتينة بالإدارة وخبرته الكبيرة في التعامل مع الضغوط وقدرته على إعادة بناء الفريق بسرعة. وفي ضوء ذلك، تلوّح الإدارة بشروط غير مسبوقة لإعادته، أبرزها منحه حرية مزدوجة بين النادي والمنتخب.في المقابل، بات مستقبل تشابي ألونسو مرتبطًا بشكل مباشر بنتائج المرحلة المقبلة، إذ إن أي تعثر إضافي قد يدفع الإدارة لاتخاذ قرار سريع بتغيير جذري قبل دخول الدوري مرحلة الحسم.