"سيندم خلال عامين".. روني يشن هجوما حادا على صلاح

قال أسطورة إن المهاجم يدمر تاريخه في برد فعله الناري على استبعاده من الفريق.

وتفاعل روني مع أزمة صلاح في ، حيث قال "إن صلاح يدمر تاريخه تماما في ليفربول. سيكون من المحزن له أن يهدر كل شيء. لقد أخطأ في كل شيء".

ووجه روني نصيحة لمدرب ليفربول قائلا: "على أن يفرض سلطته، وأن يجلس مع صلاح ويقول له: لن تسافر مع الفريق (لخوض المباراة المقبلة)، ما قلته غير مقبول".



وأضاف روني في نصيحته لسلوت: "قل لصلاح أن يذهب إلى كأس أمم إفريقيا ويدع الأمور تهدأ.. مكان سلوت لما سمحت له بأن يكون ضمن الفريق".



وشدد روني على أن صلاح بحاجة إلى حل خلافاته مع سلوت، أو الرحيل عن ليفربول، مضيفا: "يجب حل الأمر سريعا، أيا كان الاتجاه".



وأكمل روني "إذا كان هناك أي شيء، فقد ضحى هو (صلاح) بليفربول بتصريحاته... أنا متأكد أنه سيندم على مدى العامين المقبلين على ما قاله". (روسيا اليوم)