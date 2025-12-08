19
رياضة
بسبب "منشورات".. الحبس لنجم كرة إنكليزي سابق
Lebanon 24
08-12-2025
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر حكم قضائي ضد
جوي بارتون
، أحد النجوم السابقين للدوري الإنكليزي، بالحبس مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بنشر منشورات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي ضد محللتين رياضيتين ومذيع تلفزيوني.
والشهر الماضي قالت محكمة
ليفربول
كراون
إن بارتون (43 عاما) "تجاوز حدود المسموح به، ولم يفرق بين الجريمة وحرية التعبير"، وذلك في 6 منشورات عبر منصة "إكس"، عن لوسي وارد وإيني ألوكو، وهما لاعبتان سابقتان، ومقدم البرامج التلفزيونية
جيريمي
فاين.
في المقابل، حصل بارتون على براءة من 6 تهم أخرى تتعلق بإرساله رسائل إلكترونية مسيئة بقصد "التسبب في ضيق أو قلق"، في الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2024.
والإثنين أصدر قاضي المحكمة قرارا بحبس بارتون 6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 18 شهرا.
وتشمل العقوبة أيضا إلزام بارتون بأداء عمل للخدمة الاجتماعية لمدة 200 ساعة، وإلزامه أيضا بسداد تكاليف القضية وقدرها نحو 23 ألف جنيه إسترليني.
كما تم منعه من توجيه أي إشارة لضحاياه، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو
وسائل الإعلام
، لمدة عامين. (سكاي نيوز عربية)
