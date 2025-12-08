Advertisement

رياضة

بسبب "منشورات".. الحبس لنجم كرة إنكليزي سابق

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1452403-639008134887110338.png
Doc-P-1452403-639008134887110338.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر حكم قضائي ضد جوي بارتون، أحد النجوم السابقين للدوري الإنكليزي، بالحبس مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته بنشر منشورات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي ضد محللتين رياضيتين ومذيع تلفزيوني.
Advertisement
 
 
والشهر الماضي قالت محكمة ليفربول كراون إن بارتون (43 عاما) "تجاوز حدود المسموح به، ولم يفرق بين الجريمة وحرية التعبير"، وذلك في 6 منشورات عبر منصة "إكس"، عن لوسي وارد وإيني ألوكو، وهما لاعبتان سابقتان، ومقدم البرامج التلفزيونية جيريمي فاين.

في المقابل، حصل بارتون على براءة من 6 تهم أخرى تتعلق بإرساله رسائل إلكترونية مسيئة بقصد "التسبب في ضيق أو قلق"، في الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2024.
 
والإثنين أصدر قاضي المحكمة قرارا بحبس بارتون 6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 18 شهرا.

وتشمل العقوبة أيضا إلزام بارتون بأداء عمل للخدمة الاجتماعية لمدة 200 ساعة، وإلزامه أيضا بسداد تكاليف القضية وقدرها نحو 23 ألف جنيه إسترليني.

كما تم منعه من توجيه أي إشارة لضحاياه، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، لمدة عامين. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز": اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بولسنارو تنفيذا لحكم بحبسه
lebanon 24
08/12/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حكم إنكليزي سابق يقرّ بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال
lebanon 24
08/12/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"السيتي" يستعيد نغمة الانتصارات ويتقدم لوصافة الدوري الإنكليزي
lebanon 24
08/12/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الأطباء... لاعب كرة قدم سابق قد يموت في أيّ لحظة
lebanon 24
08/12/2025 21:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

جوي بارتون

سكاي نيوز

سكاي نيو

ليفربول

إنكليزي

جيريمي

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:16 | 2025-12-08
10:00 | 2025-12-08
09:12 | 2025-12-08
06:38 | 2025-12-08
06:00 | 2025-12-08
05:35 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24