19
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ضربة قاسية لريال مدريد.. ميليتاو يغيب لأشهر
Lebanon 24
08-12-2025
|
13:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات
إيدير
ميليتاو مدافع
ريال مدريد الإسباني
مهدداً بالغياب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب إصابته في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى أمام سلتا فيغو
يوم الأحد
خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد.
Advertisement
وأعلن النادي المدريدي اليوم الإثنين أن ميليتاو خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية على أن يكون تحت الملاحظة لتقييم حالته، بينما أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن عملية التعافي قد تتراوح بين 3 و4 أشهر.
وسبق أن تعرض المدافع
البرازيلي الدولي
ميليتاو لإصابات خطيرة في الركبة خلال السنوات الأخيرة، وتبقى إصابته ضربة جديدة للمدرب
تشابي ألونسو
في ظل معاناة
ريال مدريد
من كثرة الغيابات والإصابات. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع
Lebanon 24
ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع
09/12/2025 01:44:17
09/12/2025 01:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول
Lebanon 24
قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول
09/12/2025 01:44:17
09/12/2025 01:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي لصحيفة يديعوت أحرنوت: إسرائيل قد تشن ضربة على إيران خلال 12 شهرا
Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي لصحيفة يديعوت أحرنوت: إسرائيل قد تشن ضربة على إيران خلال 12 شهرا
09/12/2025 01:44:17
09/12/2025 01:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد
Lebanon 24
إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد
09/12/2025 01:44:17
09/12/2025 01:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد الإسباني
البرازيلي الدولي
تشابي ألونسو
ريال مدريد
يوم الأحد
البرازيل
✨ الخلف
الملاح
تابع
قد يعجبك أيضاً
المغرب ينتصر على السعودية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدّرًا مجموعته
Lebanon 24
المغرب ينتصر على السعودية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدّرًا مجموعته
15:00 | 2025-12-08
08/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "منشورات".. الحبس لنجم كرة إنكليزي سابق
Lebanon 24
بسبب "منشورات".. الحبس لنجم كرة إنكليزي سابق
10:55 | 2025-12-08
08/12/2025 10:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في ليلة فلسطين وسوريا… هل كان التعادل محسوبًا؟
Lebanon 24
في ليلة فلسطين وسوريا… هل كان التعادل محسوبًا؟
10:00 | 2025-12-08
08/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيندم خلال عامين".. روني يشن هجوما حادا على صلاح
Lebanon 24
"سيندم خلال عامين".. روني يشن هجوما حادا على صلاح
09:12 | 2025-12-08
08/12/2025 09:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة محتملة لزيدان إلى مدريد بشروط "استثنائية"
Lebanon 24
عودة محتملة لزيدان إلى مدريد بشروط "استثنائية"
06:38 | 2025-12-08
08/12/2025 06:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2025-12-08
المغرب ينتصر على السعودية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدّرًا مجموعته
10:55 | 2025-12-08
بسبب "منشورات".. الحبس لنجم كرة إنكليزي سابق
10:00 | 2025-12-08
في ليلة فلسطين وسوريا… هل كان التعادل محسوبًا؟
09:12 | 2025-12-08
"سيندم خلال عامين".. روني يشن هجوما حادا على صلاح
06:38 | 2025-12-08
عودة محتملة لزيدان إلى مدريد بشروط "استثنائية"
06:00 | 2025-12-08
فضيحة ابتزاز تطال نجمًا كوريًا عالميًا… والأحكام تصدر في سيول
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 01:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 01:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 01:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24