ضربة قاسية لريال مدريد.. ميليتاو يغيب لأشهر

بات ميليتاو مدافع مهدداً بالغياب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب إصابته في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى أمام سلتا فيغو خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد.وأعلن النادي المدريدي اليوم الإثنين أن ميليتاو خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية على أن يكون تحت الملاحظة لتقييم حالته، بينما أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن عملية التعافي قد تتراوح بين 3 و4 أشهر.وسبق أن تعرض المدافع ميليتاو لإصابات خطيرة في الركبة خلال السنوات الأخيرة، وتبقى إصابته ضربة جديدة للمدرب في ظل معاناة من كثرة الغيابات والإصابات. (العربية)