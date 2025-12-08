Advertisement

رياضة

ضربة قاسية لريال مدريد.. ميليتاو يغيب لأشهر

Lebanon 24
08-12-2025 | 13:16
بات إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الإسباني مهدداً بالغياب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب إصابته في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى أمام سلتا فيغو يوم الأحد خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد.
وأعلن النادي المدريدي اليوم الإثنين أن ميليتاو خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية على أن يكون تحت الملاحظة لتقييم حالته، بينما أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن عملية التعافي قد تتراوح بين 3 و4 أشهر.

وسبق أن تعرض المدافع البرازيلي الدولي ميليتاو لإصابات خطيرة في الركبة خلال السنوات الأخيرة، وتبقى إصابته ضربة جديدة للمدرب تشابي ألونسو في ظل معاناة ريال مدريد من كثرة الغيابات والإصابات. (العربية)
 
