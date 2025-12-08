Advertisement

رياضة

المغرب ينتصر على السعودية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدّرًا مجموعته

Lebanon 24
08-12-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1452488-639008273558115083.jpg
Doc-P-1452488-639008273558115083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العرب المقامة في قطر بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف نظيف، الإثنين، على أرضية ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
Advertisement

وبهذا الفوز تصدر "أسود الأطلس" المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب السعودي الذي حسم تأهله منذ المباراة السابقة.

وسجل كريم البركاوي الهدف الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد العودة لتقنية الفار في الدقيقة 66 بعد خطأ ارتكبه أمين زحزوح ضد عبد الله حمدان، لكن حمدان ضيع ركلة الجزاء.

وشهدت المباراة حضور أكثر من 78 ألف متفرج.

وسوف يواجه المنتخب السعودي المنتخب الفلسطيني في ربع النهائي، فيما سيواجه "أسود الأطلس" منتخب سوريا.

في الجهة المقابلة، اكتفى المنتخب العماني بالمركز الثالث بعد فوزه بنتيجة 2-1 على جزر القمر ليغادر المنافسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، فيما فشل منافسه في حصد نقطة الشرف على الأقل.

وسجل عصام الصبحي هدفي المنتخب العماني في الدقيقة 30 و43، قبل أن ينجح دين نصوير حمدو علي في تقليص الفارق عند الدقيقة 68. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
lebanon 24
09/12/2025 01:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟
lebanon 24
09/12/2025 01:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025
lebanon 24
09/12/2025 01:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
lebanon 24
09/12/2025 01:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

عبد الله

السعودية

المغربي

السعود

فلسطين

المغرب

سوريا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:16 | 2025-12-08
10:55 | 2025-12-08
10:00 | 2025-12-08
09:12 | 2025-12-08
06:38 | 2025-12-08
06:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24