رياضة

دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:16
Doc-P-1452646-639008723889836106.png
Doc-P-1452646-639008723889836106.png photos 0
تشهد الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا مواجهات قوية وحاسمة، في ظل المنافسة الشرسة على المقاعد المباشرة لدور الـ16 والمقاعد المؤهلة للملحق.
ويتصدر آرسنال مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة 15 نقطة، يليه كل من باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، وريال مدريد برصيد 12 نقطة لكل فريق. في حين تتنافس فرق مثل بروسيا دورتموند، تشيلسي، سبورتينغ لشبونة، مانشستر سيتي وأتلانتا على المراكز بين 9 و10 نقاط. وتتأهل الأندية في المراكز الثمانية الأولى مباشرة لدور الـ16، بينما يلعب أصحاب المراكز من الـ9 حتى الـ24 ملحقًا يؤهل 8 منها لدور الـ16.

أبرز مباريات الجولة السادسة:

ريال مدريد – مانشستر سيتي
ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في مباراة صعبة بعد تراجع نتائجه محليًا في الدوري الإسباني، بينما يسعى السيتي لتعزيز فرصه في التأهل المباشر.

إنتر ميلان – ليفربول
إنتر يستضيف ليفربول في مباراة حاسمة، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق الإنجليزي، واستبعاد نجمه محمد صلاح من التشكيلة بسبب الأزمة الأخيرة.

برشلونة – فرانكفورت
مواجهة ثأرية لبرشلونة بعد الهزيمة السابقة في الدوري الأوروبي، ويبحث الفريق الكتالوني عن الفوز لتعويض تراجعه في الترتيب.

كلوب بروغ – آرسنال
المتصدّر آرسنال يحل ضيفًا على كلوب بروغ، ويسعى للفوز لضمان بطاقة التأهل المبكر لدور الـ16.

بايرن ميونخ – سبورتينغ لشبونة
مباراة قوية تجمع بين بايرن ميونخ الثالث وسبورتينغ لشبونة الثامن، والفوز فيها قد يضمن لأي طرف التأهل المباشر.

باير ليفركوزن – نيوكاسل يونايتد
ليفركوزن يسعى لتعزيز آماله في بلوغ الملحق بعد فوزه على مانشستر سيتي، في حين يبحث نيوكاسل عن النقاط لمواصلة المنافسة.

الجولة السادسة تحمل معها الكثير من الإثارة والندية، مع ترقب جماهيري واسع لمعرفة الفرق التي ستضمن بطاقات التأهل المبكر إلى دور الـ16، ومن سيضطر لخوض ملحق التأهل.
باريس سان جيرمان

الأوروبي

برشلونة

أوروبا

أوروبي

روسيا

