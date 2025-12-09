Advertisement

رياضة

أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:52
قال أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وزميل محمد صلاح، الإثنين، إن استبعاد المهاجم المصري من مواجهة إنتر ميلانو على أرضه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، نتيجة رد فعله على استبعاده من الفريق.
وقال الحارس البرازيلي للصحفيين: "عدم وجود صلاح في القائمة مجرد نتيجة لما فعله وهو ذكي بما يكفي ليدرك ذلك. لم أتحدث مع محمد عن ذلك. نحن نتشارك معا اللحظات الجيدة والسعيدة وهذا ما يصنع العلاقة القوية بيننا. سنتحدث معا، لكن بشكل شخصي".
 
وأضاف:  "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي. نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضا. نريد المكسب للجميع". (سكاي نيوز عربية) 
