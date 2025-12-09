18
رياضة
أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:52
قال أليسون بيكر حارس مرمى
ليفربول
وزميل
محمد صلاح
، الإثنين، إن استبعاد المهاجم المصري من مواجهة
إنتر
ميلانو
على أرضه في
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
، الثلاثاء، نتيجة رد فعله على استبعاده من الفريق.
وقال الحارس البرازيلي للصحفيين: "عدم وجود صلاح في القائمة مجرد نتيجة لما فعله وهو ذكي بما يكفي ليدرك ذلك. لم أتحدث مع محمد عن ذلك. نحن نتشارك معا اللحظات الجيدة والسعيدة وهذا ما يصنع العلاقة القوية بيننا. سنتحدث معا، لكن بشكل شخصي".
وأضاف: "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي. نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضا. نريد المكسب للجميع". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
لاعب ليفربول: صلاح "خدعنا" فترة طويلة
Lebanon 24
لاعب ليفربول: صلاح "خدعنا" فترة طويلة
09/12/2025 16:19:00
09/12/2025 16:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زال صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟
Lebanon 24
هل ما زال صلاح لاعبا مهما في ليفربول؟
09/12/2025 16:19:00
09/12/2025 16:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
09/12/2025 16:19:00
09/12/2025 16:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
09/12/2025 16:19:00
09/12/2025 16:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
