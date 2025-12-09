أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟

قال أليسون بيكر حارس مرمى وزميل ، الإثنين، إن استبعاد المهاجم المصري من مواجهة على أرضه في ، الثلاثاء، نتيجة رد فعله على استبعاده من الفريق.

Advertisement

وقال الحارس البرازيلي للصحفيين: "عدم وجود صلاح في القائمة مجرد نتيجة لما فعله وهو ذكي بما يكفي ليدرك ذلك. لم أتحدث مع محمد عن ذلك. نحن نتشارك معا اللحظات الجيدة والسعيدة وهذا ما يصنع العلاقة القوية بيننا. سنتحدث معا، لكن بشكل شخصي".

وأضاف: "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي. نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضا. نريد المكسب للجميع". (سكاي نيوز عربية)